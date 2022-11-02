https://ria.ru/20221102/sakhalin-1828577027.html
В самом северном аэропорту Сахалина открыли новую взлетную полосу
В самом северном аэропорту Сахалина открыли новую взлетную полосу - РИА Новости, 02.11.2022
В самом северном аэропорту Сахалина открыли новую взлетную полосу
Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) открыли в аэропорту Охи, райцентра самого северного муниципалитета Сахалина, сообщил в среду губернатор области Валерий... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:37
2022-11-02T12:37
2022-11-02T12:37
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) открыли в аэропорту Охи, райцентра самого северного муниципалитета Сахалина, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко."Чтобы обеспечить безопасность полетов, была проведена масштабная реконструкция аэродрома. Теперь он отвечает всем необходимым требованиям", – написал глава региона в Telegram-канале.Новую ВПП длиной 1,6 тысячи метров (вместо прежних 1,3 тысячи метров) и шириной 36 метров строили четыре года.Лимаренко добавил, что использование при реконструкции специальных бетонных плит позволило не закрывать аэропорт минимум на три года и продолжить полеты на внутриобластных и межрегиональных направлениях.По информации пресс-службы регионального правительства, прежняя взлетно-посадочная полоса, построенная в 1975 году, не отвечала современным требованиям. "В аэропорту действовали ограничения по количеству пассажиров и коммерческой загрузке, 70-местные самолеты на охинских рейсах могли брать на борт только около 50 человек", – отмечается в сообщении.На территории Сахалинской области действует шесть аэропортов: один из них – Южно-Сахалинск - федерального значения, остальные – местного.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сахалин, валерий лимаренко, туристы, аэропорты, южно-сахалинск, оха
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сахалин, Валерий Лимаренко, туристы, Аэропорты, Южно-Сахалинск, Оха
В самом северном аэропорту Сахалина открыли новую взлетную полосу
Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) открыли в аэропорту Охи на севере Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) открыли в аэропорту Охи, райцентра самого северного муниципалитета Сахалина, сообщил в среду губернатор области Валерий Лимаренко.
"Чтобы обеспечить безопасность полетов, была проведена масштабная реконструкция аэродрома. Теперь он отвечает всем необходимым требованиям", – написал глава региона в Telegram
-канале.
Новую ВПП длиной 1,6 тысячи метров (вместо прежних 1,3 тысячи метров) и шириной 36 метров строили четыре года.
Лимаренко добавил, что использование при реконструкции специальных бетонных плит позволило не закрывать аэропорт минимум на три года и продолжить полеты на внутриобластных и межрегиональных направлениях.
По информации пресс-службы регионального правительства, прежняя взлетно-посадочная полоса, построенная в 1975 году, не отвечала современным требованиям. "В аэропорту действовали ограничения по количеству пассажиров и коммерческой загрузке, 70-местные самолеты на охинских рейсах могли брать на борт только около 50 человек", – отмечается в сообщении.
На территории Сахалинской области
действует шесть аэропортов: один из них – Южно-Сахалинск
- федерального значения, остальные – местного.