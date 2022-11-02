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Западные фонды разжигают в Молдавии русофобию, заявил депутат парламента - РИА Новости, 02.11.2022
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Западные фонды разжигают в Молдавии русофобию, заявил депутат парламента
Западные фонды разжигают в Молдавии русофобию, заявил депутат парламента - РИА Новости, 02.11.2022
Западные фонды разжигают в Молдавии русофобию, заявил депутат парламента
Более сотни молдавских СМИ получают внешнее финансирование через фонд американского миллиардера Джорджа Сороса и других западных организаций для дискредитации... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:43
2022-11-02T19:43
в мире
молдавия
игорь додон
джордж сорос
снг
transparency international
фонд борьбы с коррупцией
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Более сотни молдавских СМИ получают внешнее финансирование через фонд американского миллиардера Джорджа Сороса и других западных организаций для дискредитации отечественных политиков и продвижения русофобии в республике, заявил в среду депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, выступая на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума."Фонд Сороса, другие западные организации и доноры способствовали созданию в Молдавии сети из неправительственных организаций. Они действуют синхронно и скоординировано. У нас 105 СМИ финансируется вот этими структурами. Они участвуют в социально-политических кампаниях, выгодных донорам, по дискредитации политиков – оппонентов действующей власти. Законы, запрещающие трансляцию новостных передач из России, запрещающие Георгиевскую ленту также продвигались этими СМИ", - сказал Цырдя.Депутат подчеркнул, что молдавские НПО, финансируемые фондом Сороса, тесно сотрудничают с аналогичными структурами за рубежом, в том числе, действующими на территории России. По его словам, эти организации сыграли существенную роль по дискредитации экс-лидера Партии социалистов и бывшего президента Молдавии Игоря Додона."Центр "Досье" Ходорковского* (включен в реестр физлиц-иноагентов) бросал кучу заказного компромата на Додона. Transparency International** (включена Минюстом РФ в список иноагентов), "Фонд борьбы с коррупцией"*** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и другие организации осуществляли нападки на пророссийского политика, вбрасывали различные фейки против него. Вот эти "соросята" также способствовали тому, чтобы к власти в Молдавии пришла Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность", которые все также получали гранты от Сороса. Практически все нынешнее руководство республики — это стипендиаты Фонда Сороса", - отметил Цырдя.Депутат также добавил, что в Молдавии Запад продолжает бороться с "российской пропагандой", продвигая законы, отрицающие победу в Великой Отечественной войне, продвигая сокращение теле-радио вещания на русском языке в местных СМИ."В Молдавии может быть только западная пропаганда, которая продвигает ЛГБТ, ювенальную юстицию, отрицание православия, дискредитацию 9 Мая, вводит ограничения русского языка, в том числе в СМИ", - отметил Цырдя.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Признано иноагентом в России*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20221102/energobezopasnost-1828709353.html
https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828653131.html
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в мире, молдавия, игорь додон, джордж сорос, снг, transparency international, фонд борьбы с коррупцией, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Джордж Сорос, СНГ, Transparency International, Фонд борьбы с коррупцией, Майя Санду, Россия
19:43 02.11.2022
 
Западные фонды разжигают в Молдавии русофобию, заявил депутат парламента

Депутат Цырдя: западные фонды и подконтрольные им СМИ разжигают в Молдавии русофобию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаги Молдавии и России . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Более сотни молдавских СМИ получают внешнее финансирование через фонд американского миллиардера Джорджа Сороса и других западных организаций для дискредитации отечественных политиков и продвижения русофобии в республике, заявил в среду депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, выступая на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
16:13
США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на энергобезопасность
"Фонд Сороса, другие западные организации и доноры способствовали созданию в Молдавии сети из неправительственных организаций. Они действуют синхронно и скоординировано. У нас 105 СМИ финансируется вот этими структурами. Они участвуют в социально-политических кампаниях, выгодных донорам, по дискредитации политиков – оппонентов действующей власти. Законы, запрещающие трансляцию новостных передач из России, запрещающие Георгиевскую ленту также продвигались этими СМИ", - сказал Цырдя.
Депутат подчеркнул, что молдавские НПО, финансируемые фондом Сороса, тесно сотрудничают с аналогичными структурами за рубежом, в том числе, действующими на территории России. По его словам, эти организации сыграли существенную роль по дискредитации экс-лидера Партии социалистов и бывшего президента Молдавии Игоря Додона.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон общается со сторонниками - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:36
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков
"Центр "Досье" Ходорковского* (включен в реестр физлиц-иноагентов) бросал кучу заказного компромата на Додона. Transparency International** (включена Минюстом РФ в список иноагентов), "Фонд борьбы с коррупцией"*** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и другие организации осуществляли нападки на пророссийского политика, вбрасывали различные фейки против него. Вот эти "соросята" также способствовали тому, чтобы к власти в Молдавии пришла Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность", которые все также получали гранты от Сороса. Практически все нынешнее руководство республики — это стипендиаты Фонда Сороса", - отметил Цырдя.
Депутат также добавил, что в Молдавии Запад продолжает бороться с "российской пропагандой", продвигая законы, отрицающие победу в Великой Отечественной войне, продвигая сокращение теле-радио вещания на русском языке в местных СМИ.
"В Молдавии может быть только западная пропаганда, которая продвигает ЛГБТ, ювенальную юстицию, отрицание православия, дискредитацию 9 Мая, вводит ограничения русского языка, в том числе в СМИ", - отметил Цырдя.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Признано иноагентом в России
*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:31
США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон
 
В миреМолдавияИгорь ДодонДжордж СоросСНГTransparency InternationalФонд борьбы с коррупциейМайя СандуРоссия
 
 
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