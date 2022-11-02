https://ria.ru/20221102/rossiyane-1828763796.html

Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием

Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием

Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, которые запрещают владеть оружием живущим в стране гражданам России, Белоруссии и других стран,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:32

2022-11-02T18:32

2022-11-02T18:35

в мире

эстония

россия

белоруссия

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, которые запрещают владеть оружием живущим в стране гражданам России, Белоруссии и других стран, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел, которое инициировало этот законопроект.Законопроект будет передан в парламент. Ориентировочное время его вступления в силу – начало 2023 года."Согласно поправкам к закону об оружии, граждане РФ и Белоруссии должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии, а также у граждан Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия", - говорится в сообщении.По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, эти поправки обеспечивают дополнительное решение для обеспечения безопасности и общественного порядка."Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной иностранной страны, имеют здесь разрешение на оружие. Они могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски", – приводит слова министра пресс-служба.Он также отметил, что после вступления закона в силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, действительны в течение одного года, затем у владельца оружия есть еще год, чтобы передать оружие в департамент полиции и погранохраны. Если владелец оружия не утилизирует его сам в установленный срок, полиция должна его экспроприировать по среднерыночной цене.Глава МВД сообщил, что поправки к закону коснутся более 1300 физических лиц, у которых в общей сложности около 3080 единиц оружия.

https://ria.ru/20221031/shpionazh-1828220261.html

https://ria.ru/20221102/veski-1828677256.html

эстония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония, россия, белоруссия, нато, евросоюз