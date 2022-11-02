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Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 02.11.2022
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Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием
Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием
Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, которые запрещают владеть оружием живущим в стране гражданам России, Белоруссии и других стран,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:32
2022-11-02T18:35
в мире
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россия
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, которые запрещают владеть оружием живущим в стране гражданам России, Белоруссии и других стран, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел, которое инициировало этот законопроект.Законопроект будет передан в парламент. Ориентировочное время его вступления в силу – начало 2023 года."Согласно поправкам к закону об оружии, граждане РФ и Белоруссии должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии, а также у граждан Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия", - говорится в сообщении.По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, эти поправки обеспечивают дополнительное решение для обеспечения безопасности и общественного порядка."Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной иностранной страны, имеют здесь разрешение на оружие. Они могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски", – приводит слова министра пресс-служба.Он также отметил, что после вступления закона в силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, действительны в течение одного года, затем у владельца оружия есть еще год, чтобы передать оружие в департамент полиции и погранохраны. Если владелец оружия не утилизирует его сам в установленный срок, полиция должна его экспроприировать по среднерыночной цене.Глава МВД сообщил, что поправки к закону коснутся более 1300 физических лиц, у которых в общей сложности около 3080 единиц оружия.
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в мире, эстония, россия, белоруссия, нато, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, НАТО, Евросоюз
18:32 02.11.2022 (обновлено: 18:35 02.11.2022)
 
Власти Эстонии запретили живущим в стране россиянам владеть оружием

Правительство Эстонии запретило живущим в стране гражданам России владеть оружием

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, которые запрещают владеть оружием живущим в стране гражданам России, Белоруссии и других стран, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел, которое инициировало этот законопроект.
Законопроект будет передан в парламент. Ориентировочное время его вступления в силу – начало 2023 года.
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"Согласно поправкам к закону об оружии, граждане РФ и Белоруссии должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии, а также у граждан Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия", - говорится в сообщении.
По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, эти поправки обеспечивают дополнительное решение для обеспечения безопасности и общественного порядка.
"Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной иностранной страны, имеют здесь разрешение на оружие. Они могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски", – приводит слова министра пресс-служба.
Он также отметил, что после вступления закона в силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, действительны в течение одного года, затем у владельца оружия есть еще год, чтобы передать оружие в департамент полиции и погранохраны. Если владелец оружия не утилизирует его сам в установленный срок, полиция должна его экспроприировать по среднерыночной цене.
Глава МВД сообщил, что поправки к закону коснутся более 1300 физических лиц, у которых в общей сложности около 3080 единиц оружия.
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