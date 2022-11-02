https://ria.ru/20221102/rossiya-1828723035.html

Историческую миссию России как империи надо активно изучать, считают в РВИО

Историческую миссию России как империи надо активно изучать, считают в РВИО - РИА Новости, 02.11.2022

Историческую миссию России как империи надо активно изучать, считают в РВИО

Историческую миссию России как империи надо активно изучать, это будет особенно актуально в нынешних условиях формирования многополярного мира, заявил РИА... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:48

2022-11-02T16:48

2022-11-02T16:48

общество

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

ссср

российская империя

россия

владимир путин

кпсс

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Историческую миссию России как империи надо активно изучать, это будет особенно актуально в нынешних условиях формирования многополярного мира, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.По его словам, такой тезис будет обсуждаться на крупной конференции историков, приуроченной к 100-летию образования СССР, которая пройдет в конце ноября в Москве под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО). "В целом, красной нитью через конференцию пройдет тезис о непрерывности истории развития России", - подчеркнул Мягков.На конференции будут работать несколько тематических площадок, сказал Мягков. "В частности, намечено обсудить наше прошлое, становление советской империи – СССР, роль внешних факторов в развале Советского Союза, возрождение России после трагедии распада СССР. Речь будет идти о преемственности Советского Союза от Российской империи и современной Российской Федерации – от СССР", - сказал собеседник агентства. "Будем говорить и о будущем, о суверенном развитии России и других стран и народов из числа бывших советских республик", - отметил Мягков.Он пояснил актуальность конференции в современных условиях. "Почему такое мероприятие сегодня необходимо? Потому что мы считаем, что Советский Союз, образовавшись в конце 1922 года, продолжил историческую миссию Российской империи как мировой державы. Российская империя вкладывала значительные ресурсы в развитии своих территорий и народов. Такая модель развития противостояла эксплуататорскому типу, принятому западными странами в отношении своих колоний", - сказал научный директор РВИО."СССР стал историческим центром притяжения для многих стран и народов. И Россия сегодня – один из формирующихся центров многополярного мира. Новые смыслы, новые идеи развития цивилизации – это делает нынешнюю Россию наследником СССР и Российской империи", - подчеркнул Мягков.Россия не стремится стать новым гегемоном, как США, пытающиеся выстроить другие страны и народы по единому, удобному им образцу, навязать им свою волю, как это они сделали с Украиной, с государствами Восточной Европы и как они это делают с Евросоюзом, добавил историк. "Именно это говорил наш президент Владимир Путин. Россия против такой колониальной политики. Мы за развитие всех стран и народов на основе их уникальности, за взаимные контакты, сотрудничество. Это, разумеется, непростой процесс, и препятствовать ему будут именно те, кто еще недавно лицемерно говорил о праве всякого народа самому решать свою судьбу", - отметил Мягков.По его словам, Россия движется по пути суверенного развития, давая надежду другим странам на то, что будущее устройство мира окажется более справедливым, чем то, которое хотят навязать другим западные глобалисты. "Вот об этом наша конференция тоже", - сказал научный директор РВИО.На конференцию приедут видные политические деятели, лидеры общественного мнения, сообщил Мягков. "И, конечно же, историки - в том числе хотя и молодые, но уже авторитетные специалисты", - отметил он. В целом, будут приглашены эксперты не только из государств-партнеров России, прежде всего стран бывшего СССР, но и здравомыслящие эксперты из недружественных стран, добавил научный директор РВИО.По словам Мягкова, на конференцию приедут и учителя истории из разных регионов, которые очень заинтересованы в том, чтобы преподаванию истории в России был придан новый импульс, чтобы они на новом уровне овладели новыми возможностями по разоблачению фейков, фальсификации истории. "Я думаю, что на конференции будет подчеркнуто, что необходимо улучшать учебный процесс в школе, чтобы он затрагивал умы и сердца учащихся. Тем более что это сейчас безусловно связано с проводимой специальной военной операцией, с необходимостью понимания школьниками того, что наши воины мужественно сражаются против неонацистов – последователей бандеровцев, творивших лютые зверства в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул собеседник агентства.Ранее помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский подчеркивал преемственность отечественной истории – от Российской империи к Советскому Союзу, от СССР – к Российской Федерации. Россия в историческом смысле может существовать только как единое многонациональное государство, то есть в форме империи, и хотя сами большевики употребляли это слово исключительно в негативной коннотации, на деле они строили империю, отмечал Мединский.В историческом смысле СССР не "пал на поле боя", а, скорее, "покончил жизнь самоубийством", ибо никаких обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших сохранению единой страны, не существовало, говорил он. СССР был идеологическим государством, его становым хребтом являлась коммунистическая партия, и когда власть КПСС ослабла, конструкция посыпалась, пояснял Мединский.По его словам, добавился и субъективный фактор – "перераспределение" территорий внутри СССР, что, как поначалу казалось, носило исключительно технический характер. Но "донором" земель неизменно выступала РСФСР, от нее были отделены не только Восточная Украина, в частности, Донбасс, Новороссия и Крым, и многие другие территории, говорил Мединский.Откровенно антирусский характер носила кампания "коренизации", а по существу – искусственной дерусификации. В итоге после распада СССР множество исторических русских земель оказалось вне Российской Федерации, русский народ оказался самым большим разобщенным народом в мире, а постсоветское пространство стала ареной многочисленных межнациональных конфликтов, полагает Мединский.В качестве теоретического варианта Мединский отмечал сценарий возрождения единого государства на территориях бывшего СССР, которое бы в перспективе отвечало глубинным интересам народов всех постсоветских государств. Это дало бы государствам мощнейший толчок в экономическом и культурном развитии, и было бы мощным стабилизирующим фактором с точки зрения международной безопасности. При этом речь не идет именно о копировании Союза Советских Социалистических республик, пояснял Мединский. Пока же ни национальные элиты, ни во многом сами граждане разных государств к этому пока не готовы, да и Запад сделает все, чтобы этого никогда не допустить, отмечал Мединский.

https://ria.ru/20221026/politika-1826952640.html

https://ria.ru/20221008/chicherin-1822071381.html

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https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, российская империя, россия, владимир путин, кпсс