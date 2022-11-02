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Захарова рассказала об информационной агрессии против России - РИА Новости, 02.11.2022
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Захарова рассказала об информационной агрессии против России
Захарова рассказала об информационной агрессии против России - РИА Новости, 02.11.2022
Захарова рассказала об информационной агрессии против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:44
2022-11-02T11:08
технологии
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона."Это никакое не влияние, это нападение, настоящая агрессия, которая состоит из целого ряда компонентов, это отнюдь не только фейки, дезинформация, уже перешли наши недруги к использованию информационно-психологического воздействия, когда используются стыковые, гибридные технологии, сочетание задействования современных информационных коммуникативных технологий и персональных данных, фейков, все вместе",- сообщила она журналистам в кулуарах Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиагруппе "Россия сегодня". По ее словам, сегодня методы информационных войн стали "намного более изощренными", это уже "информационно-психологические методы"."У нас в стране с этим столкнулись обыватели, не только люди, которые занимаются политикой , госдеятели, журналисты, а теперь это уже, к сожалению, приходит в каждый дом, и самое интересное, опять же, как оказывается сейчас, многое из того, с чем сталкивались на территории нашей страны за последние годы, - звонки с несуществующих аккаунтов, которые приписывались банковскому обслуживанию, использование персональных данных при разговоре, мошеннические схемы, - все это, как сейчас выясняется, задолго до февраля 2022 года и так практиковалось с территории Украины или с использованием граждан этой страны, которые проживали в том числе и зарубежом", - пояснила она, заметив, что "все это достигало невиданных масштабов"."Запад раскручивает историю с "черным" информационным полем. "Черным" в том смысле, что там нет понимания, кто за кем стоит. То есть очень мутное пространство. А любые опровержения или прямая речь власти блокируются, на Западе они не выходят к микрофону, а действуют через утечки", - отметила Захарова, выступая уже в рамках пленарной сессии.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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технологии, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Технологии, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
10:44 02.11.2022 (обновлено: 11:08 02.11.2022)
 
Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Представитель МИД Захарова: Россия столкнулась с информационным нападением и агрессией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона.
"Это никакое не влияние, это нападение, настоящая агрессия, которая состоит из целого ряда компонентов, это отнюдь не только фейки, дезинформация, уже перешли наши недруги к использованию информационно-психологического воздействия, когда используются стыковые, гибридные технологии, сочетание задействования современных информационных коммуникативных технологий и персональных данных, фейков, все вместе",- сообщила она журналистам в кулуарах Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиагруппе "Россия сегодня". По ее словам, сегодня методы информационных войн стали "намного более изощренными", это уже "информационно-психологические методы".
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"У нас в стране с этим столкнулись обыватели, не только люди, которые занимаются политикой , госдеятели, журналисты, а теперь это уже, к сожалению, приходит в каждый дом, и самое интересное, опять же, как оказывается сейчас, многое из того, с чем сталкивались на территории нашей страны за последние годы, - звонки с несуществующих аккаунтов, которые приписывались банковскому обслуживанию, использование персональных данных при разговоре, мошеннические схемы, - все это, как сейчас выясняется, задолго до февраля 2022 года и так практиковалось с территории Украины или с использованием граждан этой страны, которые проживали в том числе и зарубежом", - пояснила она, заметив, что "все это достигало невиданных масштабов".
"Запад раскручивает историю с "черным" информационным полем. "Черным" в том смысле, что там нет понимания, кто за кем стоит. То есть очень мутное пространство. А любые опровержения или прямая речь власти блокируются, на Западе они не выходят к микрофону, а действуют через утечки", - отметила Захарова, выступая уже в рамках пленарной сессии.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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ТехнологииМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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