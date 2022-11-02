https://ria.ru/20221102/rossiya-1828587959.html

Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Захарова рассказала об информационной агрессии против России - РИА Новости, 02.11.2022

Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:44

2022-11-02T10:44

2022-11-02T11:08

технологии

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона."Это никакое не влияние, это нападение, настоящая агрессия, которая состоит из целого ряда компонентов, это отнюдь не только фейки, дезинформация, уже перешли наши недруги к использованию информационно-психологического воздействия, когда используются стыковые, гибридные технологии, сочетание задействования современных информационных коммуникативных технологий и персональных данных, фейков, все вместе",- сообщила она журналистам в кулуарах Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиагруппе "Россия сегодня". По ее словам, сегодня методы информационных войн стали "намного более изощренными", это уже "информационно-психологические методы"."У нас в стране с этим столкнулись обыватели, не только люди, которые занимаются политикой , госдеятели, журналисты, а теперь это уже, к сожалению, приходит в каждый дом, и самое интересное, опять же, как оказывается сейчас, многое из того, с чем сталкивались на территории нашей страны за последние годы, - звонки с несуществующих аккаунтов, которые приписывались банковскому обслуживанию, использование персональных данных при разговоре, мошеннические схемы, - все это, как сейчас выясняется, задолго до февраля 2022 года и так практиковалось с территории Украины или с использованием граждан этой страны, которые проживали в том числе и зарубежом", - пояснила она, заметив, что "все это достигало невиданных масштабов"."Запад раскручивает историю с "черным" информационным полем. "Черным" в том смысле, что там нет понимания, кто за кем стоит. То есть очень мутное пространство. А любые опровержения или прямая речь власти блокируются, на Западе они не выходят к микрофону, а действуют через утечки", - отметила Захарова, выступая уже в рамках пленарной сессии.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии