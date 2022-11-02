Рейтинг@Mail.ru
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828584802.html
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война - РИА Новости, 02.11.2022
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война
Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:34
2022-11-02T10:35
в мире
россия
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576937101_0:53:3080:1786_1920x0_80_0_0_4a1925e317a0b3f5c54596ecea443de7.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые. Но ничего не получается, потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира", — сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.Киселев также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", - добавил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
https://ria.ru/20221102/amerika-1828559520.html
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576937101_186:0:2761:1931_1920x0_80_0_0_108d8571ea67e4bffc7971466c861771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий киселев
В мире, Россия, Дмитрий Киселев
10:34 02.11.2022 (обновлено: 10:35 02.11.2022)
 
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война

Гендиректор "России сегодня" Киселев: против России идет полноценная информационная война

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые. Но ничего не получается, потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира", — сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 08:00
"Полезный идиот" в США хочет уничтожить Россию
Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.
Киселев также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", - добавил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 21:01
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом
 
В миреРоссияДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала