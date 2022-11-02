https://ria.ru/20221102/rossiya-1828584802.html
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война - РИА Новости, 02.11.2022
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война
Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:34
2022-11-02T10:34
2022-11-02T10:35
в мире
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые. Но ничего не получается, потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира", — сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.Киселев также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", - добавил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
https://ria.ru/20221102/amerika-1828559520.html
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий киселев
В мире, Россия, Дмитрий Киселев
10:34 02.11.2022 (обновлено: 10:35 02.11.2022)
Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война
Гендиректор "России сегодня" Киселев: против России идет полноценная информационная война
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Против России ведётся полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые. Но ничего не получается, потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира", — сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ
"Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.
Киселев также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", - добавил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.