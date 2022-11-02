На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания Teslaустроит китайскую премьеру своего робота-гуманоида Optimus на предстоящей 5-10 ноября в Шанхае V Китайской импортной ЭКСПО.
Мировая премьера Optimus состоялась буквально месяц назад. По словам руководителя Tesla Илона Маска, в широкую продажу робот поступит к 2027 году по цене порядка 20 тысяч долларов за штуку. Компания намерена произвести "миллионы" таких ботов, отметил Маск.
О характеристиках робота пока известно мало. Он весит 73 килограмма, при этом может обращаться с довольно внушительными грузами: нагрузка на одну ногу может достигать 455 килограммов. Неудивительно, что на первом этапе эти гуманоиды будут тестироваться и использоваться в качестве грузчиков на "Гигафабриках" Tesla. "Экономическая производительность бота уже в два раза выше, чем у человека, и будет расти", - заверил Маск.
К моменту начала широких продаж функционал роботов-гуманоидов значительно расширится: они способны стать повседневными помощниками человека. Специально для джентльменов будут созданы "кавайные" версии Optimus-Catgirl в виде молодой глазастой барышни с ушками. Для этого не потребуется больших затрат: для робота-гуманоида легко можно разработать тысячи видов "обшивки" - это как чехлы для телефонов, отметили эксперты.
На V Китайской импортной ЭКСПО будет присутствовать предприятия из 127 стран и регионов. Среди участников – 284 корпорации из списка 500 крупнейших мировых компаний. На выставке состоятся сотни мировых и китайских премьер.