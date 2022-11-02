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На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида - РИА Новости, 02.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221102/robot-gumanoid-1828665642.html
На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида
На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида - РИА Новости, 02.11.2022
На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида
Компания Teslaустроит китайскую премьеру своего робота-гуманоида Optimus на предстоящей 5-10 ноября в Шанхае V Китайской импортной ЭКСПО. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:12
2022-11-02T14:12
россия-китай: главное
экономика
технологии
илон маск
шанхай
tesla motors
китай
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания Teslaустроит китайскую премьеру своего робота-гуманоида Optimus на предстоящей 5-10 ноября в Шанхае V Китайской импортной ЭКСПО.Мировая премьера Optimus состоялась буквально месяц назад. По словам руководителя Tesla Илона Маска, в широкую продажу робот поступит к 2027 году по цене порядка 20 тысяч долларов за штуку. Компания намерена произвести "миллионы" таких ботов, отметил Маск.О характеристиках робота пока известно мало. Он весит 73 килограмма, при этом может обращаться с довольно внушительными грузами: нагрузка на одну ногу может достигать 455 килограммов. Неудивительно, что на первом этапе эти гуманоиды будут тестироваться и использоваться в качестве грузчиков на "Гигафабриках" Tesla. "Экономическая производительность бота уже в два раза выше, чем у человека, и будет расти", - заверил Маск.К моменту начала широких продаж функционал роботов-гуманоидов значительно расширится: они способны стать повседневными помощниками человека. Специально для джентльменов будут созданы "кавайные" версии Optimus-Catgirl в виде молодой глазастой барышни с ушками. Для этого не потребуется больших затрат: для робота-гуманоида легко можно разработать тысячи видов "обшивки" - это как чехлы для телефонов, отметили эксперты.На V Китайской импортной ЭКСПО будет присутствовать предприятия из 127 стран и регионов. Среди участников – 284 корпорации из списка 500 крупнейших мировых компаний. На выставке состоятся сотни мировых и китайских премьер.
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экономика, технологии, илон маск, шанхай, tesla motors, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Технологии, Илон Маск, Шанхай, Tesla motors, Китай
14:12 02.11.2022
 

На V Китайской импортной ЭКСПО Tesla покажет своего робота-гуманоида

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания Teslaустроит китайскую премьеру своего робота-гуманоида Optimus на предстоящей 5-10 ноября в Шанхае V Китайской импортной ЭКСПО.
Мировая премьера Optimus состоялась буквально месяц назад. По словам руководителя Tesla Илона Маска, в широкую продажу робот поступит к 2027 году по цене порядка 20 тысяч долларов за штуку. Компания намерена произвести "миллионы" таких ботов, отметил Маск.
О характеристиках робота пока известно мало. Он весит 73 килограмма, при этом может обращаться с довольно внушительными грузами: нагрузка на одну ногу может достигать 455 килограммов. Неудивительно, что на первом этапе эти гуманоиды будут тестироваться и использоваться в качестве грузчиков на "Гигафабриках" Tesla. "Экономическая производительность бота уже в два раза выше, чем у человека, и будет расти", - заверил Маск.
К моменту начала широких продаж функционал роботов-гуманоидов значительно расширится: они способны стать повседневными помощниками человека. Специально для джентльменов будут созданы "кавайные" версии Optimus-Catgirl в виде молодой глазастой барышни с ушками. Для этого не потребуется больших затрат: для робота-гуманоида легко можно разработать тысячи видов "обшивки" - это как чехлы для телефонов, отметили эксперты.
На V Китайской импортной ЭКСПО будет присутствовать предприятия из 127 стран и регионов. Среди участников – 284 корпорации из списка 500 крупнейших мировых компаний. На выставке состоятся сотни мировых и китайских премьер.
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