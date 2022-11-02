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СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
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СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине
СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-02T23:58
2022-11-03T01:29
совет безопасности оон
россия
украина
в мире
игорь кириллов
сша
войска рхбз
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ООН, 2 ноя — РИА Новости. Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, передает корреспондент РИА Новости.За документ проголосовали девять стран, в том числе Россия и Китай, тогда как требовалось набрать пятнадцать голосов. Против инициативы выступили США, Великобритания и Франция. Остальные государства воздержались.Присутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Запад попросту боится создания комиссии, поскольку их не устраивает, что в ее состав вошли бы все члены Совбеза, пояснил дипломат.Внесенный Москвой в СБ ООН проект резолюции в случае принятия постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".Проект предписывал представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября и проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции в Женеве, запланированной на 28 ноября — 16 декабря.Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов, уточнил он.
https://ria.ru/20221103/oon-1828832280.html
https://ria.ru/20221027/biolaboratorii-1827385375.html
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совет безопасности оон, россия, украина, в мире, игорь кириллов, сша, войска рхбз, вооруженные силы рф
Совет Безопасности ООН, Россия, Украина, В мире, Игорь Кириллов, США, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
23:58 02.11.2022 (обновлено: 01:29 03.11.2022)
 
СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине

СБ ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН . Архивное фото
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ООН, 2 ноя — РИА Новости. Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали девять стран, в том числе Россия и Китай, тогда как требовалось набрать пятнадцать голосов. Против инициативы выступили США, Великобритания и Франция. Остальные государства воздержались.
Присутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Запад попросту боится создания комиссии, поскольку их не устраивает, что в ее состав вошли бы все члены Совбеза, пояснил дипломат.
Гэн Шуан в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН
Внесенный Москвой в СБ ООН проект резолюции в случае принятия постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
Проект предписывал представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября и проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции в Женеве, запланированной на 28 ноября — 16 декабря.
Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов, уточнил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 23:58Специальная военная операция на Украине
Небензя: в СБ ООН Запад не сказал ничего по существу по биолабораториям
 
Совет Безопасности ООНРоссияУкраинаВ миреИгорь КирилловСШАВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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