23:58 02.11.2022 (обновлено: 01:29 03.11.2022)
СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине
СБ ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности на Украине
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН . Архивное фото
ООН, 2 ноя — РИА Новости. Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали девять стран, в том числе Россия и Китай, тогда как требовалось набрать пятнадцать голосов. Против инициативы выступили США, Великобритания и Франция. Остальные государства воздержались.
Присутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Запад попросту боится создания комиссии, поскольку их не устраивает, что в ее состав вошли бы все члены Совбеза, пояснил дипломат.
Внесенный Москвой в СБ ООН проект резолюции в случае принятия постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
Проект предписывал представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября и проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции в Женеве, запланированной на 28 ноября — 16 декабря.
Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов, уточнил он.