https://ria.ru/20221102/regnum-1828775472.html

Информагентство Regnum приостановило вещание

Информагентство Regnum приостановило вещание - РИА Новости, 02.11.2022

Информагентство Regnum приостановило вещание

Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:28

россия

regnum

технологии

общество

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МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров."Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате", - говорится в обращении главного редактора, размещенном на сайте издания. Колеров отметил, что издание в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин."Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание", - заключил главный редактор.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705976.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, regnum, технологии, общество