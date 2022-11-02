https://ria.ru/20221102/regnum-1828775472.html
Информагентство Regnum приостановило вещание
Информагентство Regnum приостановило вещание - РИА Новости, 02.11.2022
Информагентство Regnum приостановило вещание
Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:03
2022-11-02T19:03
2022-11-02T19:28
россия
regnum
технологии
общество
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МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров."Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате", - говорится в обращении главного редактора, размещенном на сайте издания. Колеров отметил, что издание в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин."Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание", - заключил главный редактор.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, regnum, технологии, общество
Россия, REGNUM, Технологии, Общество
19:03 02.11.2022 (обновлено: 19:28 02.11.2022)
Информагентство Regnum приостановило вещание
Информагентство Regnum приостановило вещание из-за смены руководства управляющей компании