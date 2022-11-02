Рейтинг@Mail.ru
Информагентство Regnum приостановило вещание - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/regnum-1828775472.html
Информагентство Regnum приостановило вещание
Информагентство Regnum приостановило вещание - РИА Новости, 02.11.2022
Информагентство Regnum приостановило вещание
Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:03
2022-11-02T19:28
россия
regnum
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828783798_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_fd9b01d48a5752e1c9b676db5fc4c94c.jpg
МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров."Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате", - говорится в обращении главного редактора, размещенном на сайте издания. Колеров отметил, что издание в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин."Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание", - заключил главный редактор.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828783798_92:139:2637:2048_1920x0_80_0_0_2528ab39677c99f9a92d2dd5682ae6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, regnum, технологии, общество
Россия, REGNUM, Технологии, Общество
19:03 02.11.2022 (обновлено: 19:28 02.11.2022)
 
Информагентство Regnum приостановило вещание

Информагентство Regnum приостановило вещание из-за смены руководства управляющей компании

© РИА НовостиГлавная страница сайта ИА REGNUM
Главная страница сайта ИА REGNUM - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта ИА REGNUM
Читать ria.ru в
МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров.
"Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате", - говорится в обращении главного редактора, размещенном на сайте издания. Колеров отметил, что издание в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин.
"Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание", - заключил главный редактор.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 01:04Специальная военная операция на Украине
ЕС включил в санкционные списки главреда агентства REGNUM Колерова
 
РоссияREGNUMТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала