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Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года - РИА Новости, 02.11.2022
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года
Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:47
2022-11-02T12:47
2022-11-02T18:23
специальная военная операция на украине
россия
экономика
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Думаю, что где-то к концу года утвердим на трехлетний период все планы по развитию. Это не только стройка, это планы по развитию экономики, медицины, банковского сектора. Подробно этим занимаемся", - сказал Хуснуллин журналистам.В дальнейшем планируется включить новые регионы в стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года.
https://ria.ru/20221028/marshrut-1827683413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Марат Хуснуллин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:47 02.11.2022 (обновлено: 18:23 02.11.2022)
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года
Хуснуллин заявил, что трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года