https://ria.ru/20221102/regiony-1828630889.html

Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года

Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года - РИА Новости, 02.11.2022

Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года

Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:47

2022-11-02T12:47

2022-11-02T18:23

специальная военная операция на украине

россия

экономика

марат хуснуллин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Думаю, что где-то к концу года утвердим на трехлетний период все планы по развитию. Это не только стройка, это планы по развитию экономики, медицины, банковского сектора. Подробно этим занимаемся", - сказал Хуснуллин журналистам.В дальнейшем планируется включить новые регионы в стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года.

https://ria.ru/20221028/marshrut-1827683413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр