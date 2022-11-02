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Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года - РИА Новости, 02.11.2022
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года
Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:47
2022-11-02T18:23
специальная военная операция на украине
россия
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Думаю, что где-то к концу года утвердим на трехлетний период все планы по развитию. Это не только стройка, это планы по развитию экономики, медицины, банковского сектора. Подробно этим занимаемся", - сказал Хуснуллин журналистам.В дальнейшем планируется включить новые регионы в стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года.
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россия, экономика, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Марат Хуснуллин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:47 02.11.2022 (обновлено: 18:23 02.11.2022)
 
Трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года

Хуснуллин заявил, что трехлетний план развития новых регионов утвердят до конца года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНовый построенный жилой дом в Мариуполе
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новый построенный жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Думаю, что где-то к концу года утвердим на трехлетний период все планы по развитию. Это не только стройка, это планы по развитию экономики, медицины, банковского сектора. Подробно этим занимаемся", - сказал Хуснуллин журналистам.
В дальнейшем планируется включить новые регионы в стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаМарат ХуснуллинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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