https://ria.ru/20221102/rakova-1828636495.html
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО - РИА Новости, 02.11.2022
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО
Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:03
2022-11-02T13:03
2022-11-02T13:15
происшествия
московский городской суд
марина ракова
сергей зуев
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М, Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10.30", - сказала собеседница агентства.В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.
https://ria.ru/20221014/mau-1823985140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, марина ракова, сергей зуев, москва
Происшествия, Московский городской суд, Марина Ракова, Сергей Зуев, Москва
13:03 02.11.2022 (обновлено: 13:15 02.11.2022)
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО
Следователь попросил Мосгорсуд отпустить экс-замминистра просвещения Ракову из СИЗО