https://ria.ru/20221102/rakova-1828636495.html

Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО

Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО - РИА Новости, 02.11.2022

Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО

Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:03

2022-11-02T13:03

2022-11-02T13:15

происшествия

московский городской суд

марина ракова

сергей зуев

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М, Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10.30", - сказала собеседница агентства.В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.

https://ria.ru/20221014/mau-1823985140.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московский городской суд, марина ракова, сергей зуев, москва