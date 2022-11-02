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Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО - РИА Новости, 02.11.2022
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Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО - РИА Новости, 02.11.2022
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО
Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:03
2022-11-02T13:15
происшествия
московский городской суд
марина ракова
сергей зуев
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М, Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10.30", - сказала собеседница агентства.В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.
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происшествия, московский городской суд, марина ракова, сергей зуев, москва
Происшествия, Московский городской суд, Марина Ракова, Сергей Зуев, Москва
13:03 02.11.2022 (обновлено: 13:15 02.11.2022)
 
Следователь попросил отпустить экс-замминистра Ракову из СИЗО

Следователь попросил Мосгорсуд отпустить экс-замминистра просвещения Ракову из СИЗО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марина Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М, Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10.30", - сказала собеседница агентства.
В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:57
Адвокат подтвердил закрытие дела ректора РАНХиГС Мау
 
ПроисшествияМосковский городской судМарина РаковаСергей ЗуевМосква
 
 
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