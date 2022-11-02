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СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 02.11.2022
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СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи
СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи
КНДР запустила три баллистические ракеты, одна из них упала в море в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T04:04
2022-11-02T04:31
в мире
южная корея
японское море
желтое море
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СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. КНДР запустила три баллистические ракеты, одна из них упала в море в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к южнокорейскому острову Уллындо на юге, но упала в 167 километрах к северо-западу от него, третья упала в море в 26 километрах к югу от Северной разграничительной линии, спорной морской границы с КНДР, в Желтом море, передает агентство Ренхап.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что одна из ракет КНДР летела в сторону Уллындо и упала в Японском море. Из-за направления полета ракеты связанные с военными радарами системы послали сигнал, на острове автоматически заработали сирены. Жители укрылись в подвалах и убежищах. Их состояние проверяла полиция. На данный момент воздушная тревога на острове снята, никто из жителей не пострадал.Ренхап сообщает, что одна из северокорейских ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР. Отмечается, что морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL и несколько раз пыталась оспорить ее и передвинуть южнее.Другие две ракеты упали в Японском море, одна в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова.
https://ria.ru/20221102/raketa-1828547548.html
https://ria.ru/20221102/kndr-1828546798.html
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в мире, южная корея, японское море, желтое море
В мире, Южная Корея, Японское море, Желтое море
04:04 02.11.2022 (обновлено: 04:31 02.11.2022)
 
СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи

Ренхап: КНДР запустила три ракеты, одна из них упала в 57 километрах от города Сокчхо

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты
Запуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. КНДР запустила три баллистические ракеты, одна из них упала в море в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к южнокорейскому острову Уллындо на юге, но упала в 167 километрах к северо-западу от него, третья упала в море в 26 километрах к югу от Северной разграничительной линии, спорной морской границы с КНДР, в Желтом море, передает агентство Ренхап.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что одна из ракет КНДР летела в сторону Уллындо и упала в Японском море. Из-за направления полета ракеты связанные с военными радарами системы послали сигнал, на острове автоматически заработали сирены. Жители укрылись в подвалах и убежищах. Их состояние проверяла полиция. На данный момент воздушная тревога на острове снята, никто из жителей не пострадал.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
03:24
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР
Ренхап сообщает, что одна из северокорейских ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР. Отмечается, что морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL и несколько раз пыталась оспорить ее и передвинуть южнее.
Другие две ракеты упали в Японском море, одна в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
03:02
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореЖелтое море
 
 
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