04:04 02.11.2022 (обновлено: 04:31 02.11.2022)
СМИ: КНДР запустила три ракеты в сторону Южной Кореи
Ренхап: КНДР запустила три ракеты, одна из них упала в 57 километрах от города Сокчхо
© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. КНДР запустила три баллистические ракеты, одна из них упала в море в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к южнокорейскому острову Уллындо на юге, но упала в 167 километрах к северо-западу от него, третья упала в море в 26 километрах к югу от Северной разграничительной линии, спорной морской границы с КНДР, в Желтом море, передает агентство Ренхап.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что одна из ракет КНДР летела в сторону Уллындо и упала в Японском море. Из-за направления полета ракеты связанные с военными радарами системы послали сигнал, на острове автоматически заработали сирены. Жители укрылись в подвалах и убежищах. Их состояние проверяла полиция. На данный момент воздушная тревога на острове снята, никто из жителей не пострадал.
Ренхап сообщает, что одна из северокорейских ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР. Отмечается, что морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL и несколько раз пыталась оспорить ее и передвинуть южнее.
Другие две ракеты упали в Японском море, одна в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на побережье, другая летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова.