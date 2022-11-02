03:24 02.11.2022 (обновлено: 03:32 02.11.2022)
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей.
Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря информировало агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Согласно министерству обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.