https://ria.ru/20221102/raketa-1828547548.html

Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР

Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР - РИА Новости, 02.11.2022

Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР

Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:24

2022-11-02T03:24

2022-11-02T03:32

в мире

японское море

министерство обороны японии

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей.Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря информировало агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Согласно министерству обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828546798.html

https://ria.ru/20221014/kndr-1823877727.html

японское море

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в мире, японское море, министерство обороны японии