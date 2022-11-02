Рейтинг@Mail.ru
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/raketa-1828547548.html
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР - РИА Новости, 02.11.2022
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:24
2022-11-02T03:32
в мире
японское море
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_0:118:3431:2047_1920x0_80_0_0_ef6dbe79a294d14c4e11465035f6f06d.jpg
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей.Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря информировало агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Согласно министерству обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828546798.html
https://ria.ru/20221014/kndr-1823877727.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_d631d1d002e9ed5a9710faffd28996bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, японское море, министерство обороны японии
В мире, Японское море, Министерство обороны Японии
03:24 02.11.2022 (обновлено: 03:32 02.11.2022)
 
Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты КНДР

Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей.
Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря информировало агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
03:02
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
"Согласно министерству обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 01:04
СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР
 
В миреЯпонское мореМинистерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала