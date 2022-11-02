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Шапша поручил активизировать работу по обеспечению жильем сельских медиков
Шапша поручил активизировать работу по обеспечению жильем сельских медиков - РИА Новости, 02.11.2022
Шапша поручил активизировать работу по обеспечению жильем сельских медиков
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил активизировать в регионе работу по обеспечению жильем сельских медиков, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:23
2022-11-02T19:23
2022-11-02T19:23
калужская область
общество
жилье
владислав шапша
калужская область
белгород
"дом.рф"
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КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил активизировать в регионе работу по обеспечению жильем сельских медиков, сообщает правительство региона.В среду губернатор провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области. В частности, рассматривалась ситуация с обеспечением служебным жильем и земельными участками медицинских работников.Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе только по программе "Земский доктор" в сельскую местность приехали около 200 специалистов."Таким медицинским сотрудникам в течение первых пяти лет мы готовы возмещать расходы на ипотеку. Другой вариант решения жилищного вопроса - предоставление ведомственного жилья, которое со временем может стать личным. Такие примеры у нас есть. Все возникающие сложности мы решаем", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Губернатор рекомендовал ответственным ведомствам уделить этому направлению максимальное внимание и использовать при строительстве специализированного жилья возможности финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ"."Нужно построить хотя бы один дом, чтобы понять, как этот инструмент работает. В Белгороде пошли таким путем. Без этого мы вопрос укомплектования и привлечения медицинских кадров вряд ли решим. С одной стороны, мы должны готовить медицинские кадры, а с другой, создавать условия, которые мотивируют медиков приезжать к нам работать. От этого зависит жизнь и здоровье людей. А они очень рассчитывают на то, что мы эту проблему решим", - подчеркнул Владислав Шапша.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жилье, владислав шапша, калужская область, белгород, "дом.рф"
Калужская область, Общество, Жилье, Владислав Шапша, Калужская область, Белгород, "Дом.РФ"
КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил активизировать в регионе работу по обеспечению жильем сельских медиков, сообщает правительство региона.
В среду губернатор провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области. В частности, рассматривалась ситуация с обеспечением служебным жильем и земельными участками медицинских работников.
Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе только по программе "Земский доктор" в сельскую местность приехали около 200 специалистов.
"Таким медицинским сотрудникам в течение первых пяти лет мы готовы возмещать расходы на ипотеку. Другой вариант решения жилищного вопроса - предоставление ведомственного жилья, которое со временем может стать личным. Такие примеры у нас есть. Все возникающие сложности мы решаем", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Губернатор рекомендовал ответственным ведомствам уделить этому направлению максимальное внимание и использовать при строительстве специализированного жилья возможности финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ
".
"Нужно построить хотя бы один дом, чтобы понять, как этот инструмент работает. В Белгороде
пошли таким путем. Без этого мы вопрос укомплектования и привлечения медицинских кадров вряд ли решим. С одной стороны, мы должны готовить медицинские кадры, а с другой, создавать условия, которые мотивируют медиков приезжать к нам работать. От этого зависит жизнь и здоровье людей. А они очень рассчитывают на то, что мы эту проблему решим", - подчеркнул Владислав Шапша.