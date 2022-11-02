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Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/pvo-1828670514.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов - РИА Новости, 02.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:21
2022-11-02T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
новая каховка
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также ДНР и ЛНР.
херсонская область
россия
новая каховка
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безопасность, херсонская область , россия, новая каховка, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:21 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов

Минобороны России: ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияНовая КаховкаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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