https://ria.ru/20221102/pvo-1828670514.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов - РИА Новости, 02.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:21
2022-11-02T14:21
2022-11-02T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
новая каховка
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также ДНР и ЛНР.
херсонская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, новая каховка, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:21 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов
Минобороны России: ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 беспилотников