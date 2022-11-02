https://ria.ru/20221102/pvo-1828670514.html

Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов

Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов - РИА Новости, 02.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила 24 снаряда украинских РСЗО и 12 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:21

2022-11-02T14:21

2022-11-02T17:51

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

новая каховка

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 снаряда украинских РСЗО, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также ДНР и ЛНР.

херсонская область

россия

новая каховка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , россия, новая каховка, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)