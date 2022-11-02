https://ria.ru/20221102/putin-1828746011.html

Заверения Киева по зерновой сделке поступили через Минобороны, заявил Путин

Заверения Киева по зерновой сделке поступили через Минобороны, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022

Заверения Киева по зерновой сделке поступили через Минобороны, заявил Путин

Информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:50

2022-11-02T17:50

2022-11-02T18:01

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин."Посредником в прояснении этой ситуации выступили наша турецкие партнеры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Ранее в среду в МО РФ заявили, что Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления зерновой сделки.Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

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владимир путин, россия, украина, киев, оон, в мире