https://ria.ru/20221102/putin-1828703421.html

Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"

Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке" - РИА Новости, 02.11.2022

Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"

Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:01

2022-11-02T16:01

2022-11-02T16:14

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного коридора для диверсии против Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".Как отметила пресс-служба Кремля, в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Путин изложил подходы РФ по реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки."Информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", - говорится в сообщении.Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html

https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html

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владимир путин, джоко видодо, россия, киев, турция, оон, в мире