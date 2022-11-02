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Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке" - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"
Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке" - РИА Новости, 02.11.2022
Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"
Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:01
2022-11-02T16:14
владимир путин
джоко видодо
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного коридора для диверсии против Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".Как отметила пресс-служба Кремля, в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Путин изложил подходы РФ по реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки."Информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", - говорится в сообщении.Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html
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владимир путин, джоко видодо, россия, киев, турция, оон, в мире
Владимир Путин, Джоко Видодо, Россия, Киев, Турция, ООН, В мире
16:01 02.11.2022 (обновлено: 16:14 02.11.2022)
 
Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"

Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке" после диверсии Киева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного коридора для диверсии против Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".
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Как отметила пресс-служба Кремля, в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Путин изложил подходы РФ по реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
"Информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", - говорится в сообщении.
Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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Владимир ПутинДжоко ВидодоРоссияКиевТурцияООНВ мире
 
 
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