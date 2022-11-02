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Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку
Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку - РИА Новости, 02.11.2022
Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку
По каждому элементу экипировки ВС РФ должно учитываться мнение тех, кто непосредственно ее использует, речь идет и о снаряжении, и об аптечках, и о других на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:54
2022-11-02T16:09
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
россия
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. По каждому элементу экипировки ВС РФ должно учитываться мнение тех, кто непосредственно ее использует, речь идет и о снаряжении, и об аптечках, и о других на первый взгляд незначительных предметах, заявил президент России Владимир Путин."По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, даже те, которые, может быть, на первый взгляд кажутся незначительными, - сказал Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221102/putin-1828698756.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность, Россия
15:54 02.11.2022 (обновлено: 16:09 02.11.2022)
 
Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку

Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. По каждому элементу экипировки ВС РФ должно учитываться мнение тех, кто непосредственно ее использует, речь идет и о снаряжении, и об аптечках, и о других на первый взгляд незначительных предметах, заявил президент России Владимир Путин.
"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, даже те, которые, может быть, на первый взгляд кажутся незначительными, - сказал Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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