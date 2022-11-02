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Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками
Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками - РИА Новости, 02.11.2022
Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками
В России сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, министерством обороны и силовыми ведомствами, эта работа должна строиться не по принципу... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:52
2022-11-02T16:10
россия
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. В России сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, министерством обороны и силовыми ведомствами, эта работа должна строиться не по принципу бюрократии, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что по линии правительства и в рамках Госсовета уже сформированы необходимые организационные механизмы для выстраивания повседневной работы, для тесного взаимодействия с ключевыми отраслями экономики, как я уже сказал, предприятиями промышленности, транспорта, с нашими регионами, с министерством обороны и другими силовыми ведомствами", - сказал Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению вооруженных сил.Президент РФ обратил особое внимание на то, что "вся эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" - она должна быть "построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного нам результата".Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html
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россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:52 02.11.2022 (обновлено: 16:10 02.11.2022)
 
Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками

Путин призвал строить работу с регионами и силовыми ведомствами не по принципу бюрократии

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. В России сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, министерством обороны и силовыми ведомствами, эта работа должна строиться не по принципу бюрократии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что по линии правительства и в рамках Госсовета уже сформированы необходимые организационные механизмы для выстраивания повседневной работы, для тесного взаимодействия с ключевыми отраслями экономики, как я уже сказал, предприятиями промышленности, транспорта, с нашими регионами, с министерством обороны и другими силовыми ведомствами", - сказал Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению вооруженных сил.
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Президент РФ обратил особое внимание на то, что "вся эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" - она должна быть "построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного нам результата".
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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РоссияВладимир ПутинБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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