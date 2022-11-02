https://ria.ru/20221102/putin-1828699922.html

Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками

Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками - РИА Новости, 02.11.2022

Путин заявил о формировании механизма для работы с регионами и силовиками

В России сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, министерством обороны и силовыми ведомствами, эта работа должна строиться не по принципу... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:52

2022-11-02T15:52

2022-11-02T16:10

россия

владимир путин

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. В России сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, министерством обороны и силовыми ведомствами, эта работа должна строиться не по принципу бюрократии, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что по линии правительства и в рамках Госсовета уже сформированы необходимые организационные механизмы для выстраивания повседневной работы, для тесного взаимодействия с ключевыми отраслями экономики, как я уже сказал, предприятиями промышленности, транспорта, с нашими регионами, с министерством обороны и другими силовыми ведомствами", - сказал Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению вооруженных сил.Президент РФ обратил особое внимание на то, что "вся эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" - она должна быть "построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного нам результата".Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html

https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф