15:51 02.11.2022 (обновлено: 17:33 02.11.2022)
"Подарок" Сунака Путину обернется катастрофой для британской промышленности
The Hill назвал запрет нового премьера Британии Риши Сунака на фрекинг подарком Путину
© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов в значительной степени отвечает интересам России, ударяя при этом по экономике Лондона, написал обозреватель The Hill Роберт Брайс.
"Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед", — указал автор.
Несмотря на то, что экологические НПО поприветствовали этот шаг, назвав его "фантастическим достижением", решение Сунака может привести Соединенное Королевство к дефициту топлива.
"Согласно последним данным, добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года", — подчеркнул обозреватель.
Брайс предположил, что слишком сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить государство в затруднительное положение во время кризиса. Он добавил, что это уже происходит в Великобритании, граждане который вынуждены платить за электроэнергию почти в два раза больше, чем в странах ЕС.
"Британцы уязвимы к высоким ценам на голубое топливо, поскольку страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе. Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз", — указал эксперт.
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При этом автор заявил, что у Британии есть огромные запасы этого энергоресурса.
"Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться", — указал обозреватель.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.