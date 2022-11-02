https://ria.ru/20221102/putin-1828699274.html

"Подарок" Сунака Путину обернется катастрофой для британской промышленности

"Подарок" Сунака Путину обернется катастрофой для британской промышленности - РИА Новости, 02.11.2022

"Подарок" Сунака Путину обернется катастрофой для британской промышленности

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов в значительной степени отвечает интересам России,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:51

2022-11-02T15:51

2022-11-02T17:33

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов в значительной степени отвечает интересам России, ударяя при этом по экономике Лондона, написал обозреватель The Hill Роберт Брайс."Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед", — указал автор.Несмотря на то, что экологические НПО поприветствовали этот шаг, назвав его "фантастическим достижением", решение Сунака может привести Соединенное Королевство к дефициту топлива."Согласно последним данным, добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года", — подчеркнул обозреватель.Брайс предположил, что слишком сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить государство в затруднительное положение во время кризиса. Он добавил, что это уже происходит в Великобритании, граждане который вынуждены платить за электроэнергию почти в два раза больше, чем в странах ЕС."Британцы уязвимы к высоким ценам на голубое топливо, поскольку страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе. Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз", — указал эксперт.При этом автор заявил, что у Британии есть огромные запасы этого энергоресурса."Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться", — указал обозреватель.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221102/sunak-1828553570.html

https://ria.ru/20221031/sunak-1828115478.html

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

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в мире, цены на нефть, риши сунак, владимир путин, великобритания, сша, россия, евросоюз