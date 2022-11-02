https://ria.ru/20221102/putin-1828698756.html
Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России
Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России - РИА Новости, 02.11.2022
Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России
Нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:50
2022-11-02T15:50
2022-11-02T16:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин."Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков", - сказал он на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.Глава государства добавил, что конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, "но в данном случае это имеет особое значение".
https://ria.ru/20221102/putin-1828699922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
15:50 02.11.2022 (обновлено: 16:18 02.11.2022)
Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России
Путин заявил о необходимости постоянного совершенствования вооружения российских войск
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков", - сказал он на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
Глава государства добавил, что конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, "но в данном случае это имеет особое значение".