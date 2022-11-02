https://ria.ru/20221102/putin-1828698756.html

Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России

Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России - РИА Новости, 02.11.2022

Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России

Нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:50

2022-11-02T15:50

2022-11-02T16:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин."Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков", - сказал он на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.Глава государства добавил, что конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, "но в данном случае это имеет особое значение".

https://ria.ru/20221102/putin-1828699922.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы рф, владимир путин, россия