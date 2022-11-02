https://ria.ru/20221102/putin-1828694254.html

Путин отметил готовность России помогать бедным странам

Путин отметил готовность России помогать бедным странам - РИА Новости, 02.11.2022

Путин отметил готовность России помогать бедным странам

В разговоре президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо отмечена готовность РФ предоставить значительные объемы зерновых беднейшим... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:40

2022-11-02T15:40

2022-11-02T15:52

индонезия

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо отмечена готовность РФ предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html

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индонезия, россия, в мире, владимир путин