https://ria.ru/20221102/putin-1828694254.html
Путин отметил готовность России помогать бедным странам
Путин отметил готовность России помогать бедным странам - РИА Новости, 02.11.2022
Путин отметил готовность России помогать бедным странам
В разговоре президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо отмечена готовность РФ предоставить значительные объемы зерновых беднейшим... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:40
2022-11-02T15:40
2022-11-02T15:52
индонезия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо отмечена готовность РФ предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html
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индонезия, россия, в мире, владимир путин
Индонезия, Россия, В мире, Владимир Путин
15:40 02.11.2022 (обновлено: 15:52 02.11.2022)
Путин отметил готовность России помогать бедным странам
Путин и президент Индонезии Видодо обсудили готовность России помогать бедным странам