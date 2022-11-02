https://ria.ru/20221102/putin-1828641849.html
Путин встретится с главой Севастополя
Путин встретится с главой Севастополя - РИА Новости, 02.11.2022
Путин встретится с главой Севастополя
Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Индонезии Видодо, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:15
2022-11-02T13:15
2022-11-02T14:01
политика
владимир путин
джоко видодо
индонезия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Индонезии Видодо, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и поучаствует в координационном совете при кабмине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня во второй половине у Путина с докладом будет глава Севастополя Развожаев, сегодня также состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Также сегодня будет продолжение регулярных встреч с членами Координационного совета при правительстве России в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, шла ли речь в разговоре с президентом Индонезии о планах президента РФ поехать туда, он отметил, что по этому поводу готовится сообщение.Он добавил, что в открытой части заседания координационного совета при правительстве РФ будет вступительное слово президента, затем в закрытой части с докладами выступят председатель правительства Михаил Мишустин – о работе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова – каждый по своему направлению работы. По словам пресс-секретаря, в конце состоится рабочий обмен мнениями.
https://ria.ru/20221027/g20-1827342278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, джоко видодо, индонезия, севастополь, михаил развожаев
Политика, Владимир Путин, Джоко Видодо, Индонезия, Севастополь, Михаил Развожаев
13:15 02.11.2022 (обновлено: 14:01 02.11.2022)
Путин встретится с главой Севастополя
Путин в среду встретится с главой Севастополя Развожаевым
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Индонезии Видодо, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и поучаствует в координационном совете при кабмине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня во второй половине у Путина с докладом будет глава Севастополя Развожаев, сегодня также состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Также сегодня будет продолжение регулярных встреч с членами Координационного совета при правительстве России в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, шла ли речь в разговоре с президентом Индонезии о планах президента РФ поехать туда, он отметил, что по этому поводу готовится сообщение.
Он добавил, что в открытой части заседания координационного совета при правительстве РФ будет вступительное слово президента, затем в закрытой части с докладами выступят председатель правительства Михаил Мишустин
– о работе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин
и Татьяна Голикова
– каждый по своему направлению работы. По словам пресс-секретаря, в конце состоится рабочий обмен мнениями.