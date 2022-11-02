https://ria.ru/20221102/putin-1828641849.html

Путин встретится с главой Севастополя

Путин встретится с главой Севастополя - РИА Новости, 02.11.2022

Путин встретится с главой Севастополя

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Индонезии Видодо, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:15

2022-11-02T13:15

2022-11-02T14:01

политика

владимир путин

джоко видодо

индонезия

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Индонезии Видодо, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и поучаствует в координационном совете при кабмине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня во второй половине у Путина с докладом будет глава Севастополя Развожаев, сегодня также состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Также сегодня будет продолжение регулярных встреч с членами Координационного совета при правительстве России в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, шла ли речь в разговоре с президентом Индонезии о планах президента РФ поехать туда, он отметил, что по этому поводу готовится сообщение.Он добавил, что в открытой части заседания координационного совета при правительстве РФ будет вступительное слово президента, затем в закрытой части с докладами выступят председатель правительства Михаил Мишустин – о работе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова – каждый по своему направлению работы. По словам пресс-секретаря, в конце состоится рабочий обмен мнениями.

https://ria.ru/20221027/g20-1827342278.html

индонезия

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, джоко видодо, индонезия, севастополь, михаил развожаев