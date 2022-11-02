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На Чикагской бирже из-за восстановления зернового коридора дешевеет пшеница - РИА Новости, 02.11.2022
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На Чикагской бирже из-за восстановления зернового коридора дешевеет пшеница
На Чикагской бирже из-за восстановления зернового коридора дешевеет пшеница - РИА Новости, 02.11.2022
На Чикагской бирже из-за восстановления зернового коридора дешевеет пшеница
Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду дешевеет почти на 6% после заявлений о восстановлении работы "зернового коридора", свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:47
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экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду дешевеет почти на 6% после заявлений о восстановлении работы "зернового коридора", свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.52 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже падал в цене на 5,9% - до 8,48 доллара за бушель.Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит свою деятельность - такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ.Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.После заявления о приостановке цена пшеницы подскочила на 8,69% за два торговых дня.
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экономика, владимир путин, турция, чикаго, сша, цены на нефть, россия
Экономика, Владимир Путин, Турция, Чикаго, США, Цены на нефть, Россия
13:47 02.11.2022 (обновлено: 14:03 02.11.2022)
 
На Чикагской бирже из-за восстановления зернового коридора дешевеет пшеница

На бирже в Чикаго из-за восстановления зернового коридора на 5,9 процента дешевеет пшеница

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду дешевеет почти на 6% после заявлений о восстановлении работы "зернового коридора", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.52 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже падал в цене на 5,9% - до 8,48 доллара за бушель.
Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит свою деятельность - такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ.
Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
После заявления о приостановке цена пшеницы подскочила на 8,69% за два торговых дня.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:35
Источник предупредил, что суда с зерном могут оштрафовать из-за задержек
 
ЭкономикаВладимир ПутинТурцияЧикагоСШАЦены на нефтьРоссия
 
 
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