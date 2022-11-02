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Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг - РИА Новости, 02.11.2022
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Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг
Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг - РИА Новости, 02.11.2022
Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг
Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой состоится в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:48
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой состоится в четверг, похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, точная дата будет определена дополнительно.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года. Соболезнования в связи с её гибелью выразило большое число её коллег, а также представители руководства России, в том числе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие."Прощание со Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12 до 13 часов", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности руководителя подразделения медиагруппы в Симферополе Ирина Мульд.В медиагруппе "Россия сегодня" сообщили, что похороны Светланы Бабаевой состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, также пройдёт и церемония прощания, точная дата будет объявлена позже.
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дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, москва, россия, симферополь, общество
Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Москва, Россия, Симферополь, Общество
14:48 02.11.2022 (обновлено: 14:49 02.11.2022)
 
Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг

Прощание с журналисткой Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг

© Sputnik / Томас ТхайцукСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Светлана Бабаева. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой состоится в четверг, похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, точная дата будет определена дополнительно.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года. Соболезнования в связи с её гибелью выразило большое число её коллег, а также представители руководства России, в том числе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
"Прощание со Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12 до 13 часов", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности руководителя подразделения медиагруппы в Симферополе Ирина Мульд.
В медиагруппе "Россия сегодня" сообщили, что похороны Светланы Бабаевой состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, также пройдёт и церемония прощания, точная дата будет объявлена позже.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Светлана Бабаева
 
Дмитрий МедведевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровМоскваРоссияСимферопольОбщество
 
 
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