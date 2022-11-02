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Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг

Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг - РИА Новости, 02.11.2022

Прощание со Светланой Бабаевой в Симферополе пройдет в четверг

Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой состоится в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:48

2022-11-02T14:48

2022-11-02T14:49

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой состоится в четверг, похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, точная дата будет определена дополнительно.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года. Соболезнования в связи с её гибелью выразило большое число её коллег, а также представители руководства России, в том числе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие."Прощание со Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12 до 13 часов", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности руководителя подразделения медиагруппы в Симферополе Ирина Мульд.В медиагруппе "Россия сегодня" сообщили, что похороны Светланы Бабаевой состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, также пройдёт и церемония прощания, точная дата будет объявлена позже.

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дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, москва, россия, симферополь, общество