https://ria.ru/20221102/programma-1828759359.html
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса - РИА Новости, 02.11.2022
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса
Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:26
2022-11-02T18:26
2022-11-02T18:26
кирилл вышинский
донбасс
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Также он предложил реагировать в правовом поле на проявления русофобии за рубежом."Мы столкнулись с девятым валом русофобии на Западе. Государство должно продемонстрировать адекватную правовую реакцию", - отметил Вышинский.
https://ria.ru/20221026/siroty-1826907337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл вышинский, донбасс, россия
Кирилл Вышинский, Донбасс, Россия
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса
Член СПЧ Вышинский: нужно создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса