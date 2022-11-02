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СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса - РИА Новости, 02.11.2022
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СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса - РИА Новости, 02.11.2022
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса
Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:26
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кирилл вышинский
донбасс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Также он предложил реагировать в правовом поле на проявления русофобии за рубежом."Мы столкнулись с девятым валом русофобии на Западе. Государство должно продемонстрировать адекватную правовую реакцию", - отметил Вышинский.
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кирилл вышинский, донбасс, россия
Кирилл Вышинский, Донбасс, Россия
18:26 02.11.2022
 
СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса

Член СПЧ Вышинский: нужно создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Эти годы они жили в отсутствии государства, а сейчас станут нашими согражданами, поэтому нужна программа гражданской интеграции. С уполномоченными по правам человека мы сошлись во мнениях о необходимости ее создания", - цитирует Вышинского пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.
Также он предложил реагировать в правовом поле на проявления русофобии за рубежом.
"Мы столкнулись с девятым валом русофобии на Западе. Государство должно продемонстрировать адекватную правовую реакцию", - отметил Вышинский.
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Кирилл ВышинскийДонбассРоссия
 
 
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