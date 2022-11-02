https://ria.ru/20221102/programma-1828759359.html

СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса

СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса - РИА Новости, 02.11.2022

СПЧ предложил создать программу гражданской интеграции для жителей Донбасса

Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:26

2022-11-02T18:26

2022-11-02T18:26

кирилл вышинский

донбасс

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходима программа гражданской интеграции для жителей Донбасса, заявил член Совета по правам человека при президенте России и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Также он предложил реагировать в правовом поле на проявления русофобии за рубежом."Мы столкнулись с девятым валом русофобии на Западе. Государство должно продемонстрировать адекватную правовую реакцию", - отметил Вышинский.

https://ria.ru/20221026/siroty-1826907337.html

донбасс

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кирилл вышинский, донбасс, россия