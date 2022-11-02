03:18 02.11.2022 (обновлено: 10:47 02.11.2022)
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе
Врач Давыдова посоветовала при сердечном приступе принять нитроглицерин и кардиомагнил
© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.
Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:
- 1Боль левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;
- 2Жгучая или давящая боль, реже – ноющая;
- 3Боль в левой руке или в левой части шеи;
- 4Отдышка;
- 5Обильная потливость, слабость или даже тошнота и рвота.
Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление.
"При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", - отмечает Давыдова. Обычно сперва нужно положить под язык таблетку нитроглицерина, а затем разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина, резюмировала врач.
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