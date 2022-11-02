https://ria.ru/20221102/pristup-1828544678.html

Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе

Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе - РИА Новости, 02.11.2022

Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе

Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:18

2022-11-02T03:18

2022-11-02T10:47

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление."При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", - отмечает Давыдова. Обычно сперва нужно положить под язык таблетку нитроглицерина, а затем разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина, резюмировала врач.

https://rsport.ria.ru/20220904/infarkt-1814366139.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, инфаркты