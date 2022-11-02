Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/pristup-1828544678.html
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе - РИА Новости, 02.11.2022
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе
Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:18
2022-11-02T10:47
общество
здоровье - общество
инфаркты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление."При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", - отмечает Давыдова. Обычно сперва нужно положить под язык таблетку нитроглицерина, а затем разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина, резюмировала врач.
https://rsport.ria.ru/20220904/infarkt-1814366139.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_113:0:1890:1333_1920x0_80_0_0_37683f1127cc33b7ea5ba37ba0d79156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, инфаркты
Общество, Здоровье - Общество, инфаркты
03:18 02.11.2022 (обновлено: 10:47 02.11.2022)
 
Врач объяснил, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе

Врач Давыдова посоветовала при сердечном приступе принять нитроглицерин и кардиомагнил

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.
Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:
  1. 1
    Боль левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;
  2. 2
    Жгучая или давящая боль, реже – ноющая;
  3. 3
    Боль в левой руке или в левой части шеи;
  4. 4
    Отдышка;
  5. 5
    Обильная потливость, слабость или даже тошнота и рвота.
Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление.
"При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", - отмечает Давыдова. Обычно сперва нужно положить под язык таблетку нитроглицерина, а затем разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина, резюмировала врач.
Девушка с болью в животе
4 сентября, 17:15ЗОЖ
Кардиолог назвала три неочевидных признака инфаркта
 
ОбществоЗдоровье - Обществоинфаркты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала