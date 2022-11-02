https://ria.ru/20221102/primirenie-1828823624.html

ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет

ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет - РИА Новости, 02.11.2022

ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал договорённости властей и повстанцев в Эфиопии о прекращении боевых действий, пообещал поддержку со стороны Евросоюза в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:30

2022-11-02T23:30

2022-11-02T23:30

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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал договорённости властей и повстанцев в Эфиопии о прекращении боевых действий, пообещал поддержку со стороны Евросоюза в случае дальнейших шагов по примирению в этой африканской стране.Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет."Приветствую соглашение о прекращении боевых действий в Эфиопии, достигнутое благодаря посредничеству Африканского союза. Теперь ключевым является его реализация. Важно закрепить этот первый шаг к прочному миру. Обеспечение гуманитарной помощи и базовых услуг является приоритетом. ЕС готов поддержать следующие шаги", - написал Мишель в Twitter.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.

https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html

https://ria.ru/20220903/kofe-1814174904.html

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в мире, шарль мишель, африканский союз, евросовет, евросоюз, эфиопия, претория