Рейтинг@Mail.ru
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/primirenie-1828823624.html
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет - РИА Новости, 02.11.2022
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет
Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал договорённости властей и повстанцев в Эфиопии о прекращении боевых действий, пообещал поддержку со стороны Евросоюза в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:30
2022-11-02T23:30
в мире
шарль мишель
африканский союз
евросовет
евросоюз
эфиопия
претория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4317aab675ef922a7d5ccb3c4ce8bf41.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал договорённости властей и повстанцев в Эфиопии о прекращении боевых действий, пообещал поддержку со стороны Евросоюза в случае дальнейших шагов по примирению в этой африканской стране.Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет."Приветствую соглашение о прекращении боевых действий в Эфиопии, достигнутое благодаря посредничеству Африканского союза. Теперь ключевым является его реализация. Важно закрепить этот первый шаг к прочному миру. Обеспечение гуманитарной помощи и базовых услуг является приоритетом. ЕС готов поддержать следующие шаги", - написал Мишель в Twitter.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html
https://ria.ru/20220903/kofe-1814174904.html
эфиопия
претория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114092_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_3770802731a012a9bc0954c5f55dcf37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарль мишель, африканский союз, евросовет, евросоюз, эфиопия, претория
В мире, Шарль Мишель, Африканский союз, Евросовет, Евросоюз, Эфиопия, Претория
23:30 02.11.2022
 
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет

Глава Евросовета Мишель: ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал договорённости властей и повстанцев в Эфиопии о прекращении боевых действий, пообещал поддержку со стороны Евросоюза в случае дальнейших шагов по примирению в этой африканской стране.
Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет.
Рабочие около плотины Возрождение в округе Губа, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 10:38
Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила
"Приветствую соглашение о прекращении боевых действий в Эфиопии, достигнутое благодаря посредничеству Африканского союза. Теперь ключевым является его реализация. Важно закрепить этот первый шаг к прочному миру. Обеспечение гуманитарной помощи и базовых услуг является приоритетом. ЕС готов поддержать следующие шаги", - написал Мишель в Twitter.
Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 05:43
Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
 
В миреШарль МишельАфриканский союзЕвросоветЕвросоюзЭфиопияПретория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала