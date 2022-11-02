https://ria.ru/20221102/prekraschenie-1828807556.html

Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий

Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий - РИА Новости, 02.11.2022

Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий

Правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет, передает... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:26

2022-11-02T21:26

2022-11-02T21:55

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет, передает агентство Франс Пресс.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза (АС) в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами."Две стороны эфиопского конфликта официально договорились о прекращении боевых действий", - заявил на пресс-конференции эмиссар АС Олусегун Обасанджо. Он добавил, что соглашение знаменует собой "начало новой эры для Эфиопии".Повстанцы также приветствовали соглашение, отметив, чтобы пошли на уступки, чтобы "построить доверие". Они отметили приверженность к выполнению соглашения как можно скорее и "готовность обеих сторон оставить прошлое в прошлом, чтобы наметить новый курс к миру".Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.

https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814175685.html

https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html

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