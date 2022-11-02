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Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий - РИА Новости, 02.11.2022
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Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий
Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий - РИА Новости, 02.11.2022
Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий
Правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет, передает... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:26
2022-11-02T21:55
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет, передает агентство Франс Пресс.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза (АС) в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами."Две стороны эфиопского конфликта официально договорились о прекращении боевых действий", - заявил на пресс-конференции эмиссар АС Олусегун Обасанджо. Он добавил, что соглашение знаменует собой "начало новой эры для Эфиопии".Повстанцы также приветствовали соглашение, отметив, чтобы пошли на уступки, чтобы "построить доверие". Они отметили приверженность к выполнению соглашения как можно скорее и "готовность обеих сторон оставить прошлое в прошлом, чтобы наметить новый курс к миру".Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814175685.html
https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html
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в мире, эфиопия, претория
В мире, Эфиопия, Претория
21:26 02.11.2022 (обновлено: 21:55 02.11.2022)
 
Эфиопия и Тыграй договорились о прекращении боевых действий

Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий

© Фото : AMISOM Public Information/Awil AbukarЭфиопские военнослужащие
Эфиопские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : AMISOM Public Information/Awil Abukar
Эфиопские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет, передает агентство Франс Пресс.
Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза (АС) в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.
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"Две стороны эфиопского конфликта официально договорились о прекращении боевых действий", - заявил на пресс-конференции эмиссар АС Олусегун Обасанджо. Он добавил, что соглашение знаменует собой "начало новой эры для Эфиопии".
Повстанцы также приветствовали соглашение, отметив, чтобы пошли на уступки, чтобы "построить доверие". Они отметили приверженность к выполнению соглашения как можно скорее и "готовность обеих сторон оставить прошлое в прошлом, чтобы наметить новый курс к миру".
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
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