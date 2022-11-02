https://ria.ru/20221102/predpriyatiya-1828667401.html

Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора

Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора - РИА Новости, 02.11.2022

Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора

Китай продолжит политику укрупнения принадлежащих государству отраслевых гигантов за счет слияний и поглощений, сообщил комитет Госсовета КНР по контролю и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:11

2022-11-02T14:11

2022-11-02T14:11

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китай

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технологии

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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит политику укрупнения принадлежащих государству отраслевых гигантов за счет слияний и поглощений, сообщил комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом.Цель политики – устранение ненужной конкуренции, повышение способности госпредприятий к обеспечению национальных стратегических интересов, объединение их потенциала для более эффективной разработки и внедрения новейших технологий.С 2019 года в КНР за счет слияний и поглощений уже родилось множество мировых отраслевых гигантов. Среди них - China Shipbuilding Group Corp(крупнейший в мире судостроитель); PipeChina (оператор всех крупных нефте- и газопроводов КНР); Sinochem Holdings (крупнейший в мире химический конгломерат); China Logistics Group (китайский логистический гигант); China Rare Earth Group Co (контролирует 40% глобального производства редкоземельных металлов).Политика по укрупнению госпредприятий доказывает свою эффективность: их развитие идет гораздо более высокими темпами, чем в среднем по стране. Так, за три квартала прибыли госпредприятий КНР выросли на 11,4% в годовом исчислении, а их инвестиции в НИОКР – на 17,5%.

https://ria.ru/20221028/rabota-1827553200.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии