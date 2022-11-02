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Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора - РИА Новости, 02.11.2022
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Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора
Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора - РИА Новости, 02.11.2022
Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора
Китай продолжит политику укрупнения принадлежащих государству отраслевых гигантов за счет слияний и поглощений, сообщил комитет Госсовета КНР по контролю и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:11
2022-11-02T14:11
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит политику укрупнения принадлежащих государству отраслевых гигантов за счет слияний и поглощений, сообщил комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом.Цель политики – устранение ненужной конкуренции, повышение способности госпредприятий к обеспечению национальных стратегических интересов, объединение их потенциала для более эффективной разработки и внедрения новейших технологий.С 2019 года в КНР за счет слияний и поглощений уже родилось множество мировых отраслевых гигантов. Среди них - China Shipbuilding Group Corp(крупнейший в мире судостроитель); PipeChina (оператор всех крупных нефте- и газопроводов КНР); Sinochem Holdings (крупнейший в мире химический конгломерат); China Logistics Group (китайский логистический гигант); China Rare Earth Group Co (контролирует 40% глобального производства редкоземельных металлов).Политика по укрупнению госпредприятий доказывает свою эффективность: их развитие идет гораздо более высокими темпами, чем в среднем по стране. Так, за три квартала прибыли госпредприятий КНР выросли на 11,4% в годовом исчислении, а их инвестиции в НИОКР – на 17,5%.
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
14:11 02.11.2022
 

Китай продолжит укрупнять предприятия госсектора

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские рабочие на нефтехимическом производстве
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит политику укрупнения принадлежащих государству отраслевых гигантов за счет слияний и поглощений, сообщил комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом.
Цель политики – устранение ненужной конкуренции, повышение способности госпредприятий к обеспечению национальных стратегических интересов, объединение их потенциала для более эффективной разработки и внедрения новейших технологий.
С 2019 года в КНР за счет слияний и поглощений уже родилось множество мировых отраслевых гигантов. Среди них - China Shipbuilding Group Corp(крупнейший в мире судостроитель); PipeChina (оператор всех крупных нефте- и газопроводов КНР); Sinochem Holdings (крупнейший в мире химический конгломерат); China Logistics Group (китайский логистический гигант); China Rare Earth Group Co (контролирует 40% глобального производства редкоземельных металлов).
Политика по укрупнению госпредприятий доказывает свою эффективность: их развитие идет гораздо более высокими темпами, чем в среднем по стране. Так, за три квартала прибыли госпредприятий КНР выросли на 11,4% в годовом исчислении, а их инвестиции в НИОКР – на 17,5%.
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:42Россия-Китай: Главное
В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаТехнологии
 
 
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