https://ria.ru/20221102/prazdnik-1828809602.html

ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства

ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства - РИА Новости, 02.11.2022

ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства

Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, чуть меньше половины (41%) опрошенных считают этот... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:43

2022-11-02T21:43

2022-11-02T21:43

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, чуть меньше половины (41%) опрошенных считают этот праздник значимым лично для себя, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, при этом 16% считают, что такой праздник не нужен. Чуть меньше половины (41%) россиян считают данный праздник значимым лично для себя, ещё 42% - незначимым, следует из результатов опроса.Больше половины опрошенных (59%) испытывают чувство гордости, когда слышат слово "Россия", 37% - надежду, 25% - безопасность, а 20% - спокойствие, показано в исследовании. При этом больше половины граждан (66%) считают, что многонациональность приносит больше пользы России, чем вред, 17% придерживаются противоположного мнения.Однако, по данным опроса, больше половины респондентов (60%) считают, что к Дню Народного единства россияне больше относятся как к дополнительному выходному, 29% придерживаются противоположного мнения.Опрос "ФОМнибус" проводился 21-23 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220811/pamyatnik-1808957038.html

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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус