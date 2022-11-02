https://ria.ru/20221102/prazdnik-1828809602.html
ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства
ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства - РИА Новости, 02.11.2022
ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства
Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, чуть меньше половины (41%) опрошенных считают этот... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:43
2022-11-02T21:43
2022-11-02T21:43
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, чуть меньше половины (41%) опрошенных считают этот праздник значимым лично для себя, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, при этом 16% считают, что такой праздник не нужен. Чуть меньше половины (41%) россиян считают данный праздник значимым лично для себя, ещё 42% - незначимым, следует из результатов опроса.Больше половины опрошенных (59%) испытывают чувство гордости, когда слышат слово "Россия", 37% - надежду, 25% - безопасность, а 20% - спокойствие, показано в исследовании. При этом больше половины граждан (66%) считают, что многонациональность приносит больше пользы России, чем вред, 17% придерживаются противоположного мнения.Однако, по данным опроса, больше половины респондентов (60%) считают, что к Дню Народного единства россияне больше относятся как к дополнительному выходному, 29% придерживаются противоположного мнения.Опрос "ФОМнибус" проводился 21-23 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
ФОМ: большинство россиян считают, что России нужен День Народного единства
ФОМ: 72 процента россиян считают, что России нужен праздник День Народного единства
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, чуть меньше половины (41%) опрошенных считают этот праздник значимым лично для себя, следует из результатов
опроса Фонда "Общественное мнение".
Большинство респондентов (72%) считают, что России нужен такой праздник, как День Народного единства, при этом 16% считают, что такой праздник не нужен. Чуть меньше половины (41%) россиян считают данный праздник значимым лично для себя, ещё 42% - незначимым, следует из результатов опроса.
Больше половины опрошенных (59%) испытывают чувство гордости, когда слышат слово "Россия", 37% - надежду, 25% - безопасность, а 20% - спокойствие, показано в исследовании. При этом больше половины граждан (66%) считают, что многонациональность приносит больше пользы России, чем вред, 17% придерживаются противоположного мнения.
Однако, по данным опроса, больше половины респондентов (60%) считают, что к Дню Народного единства россияне больше относятся как к дополнительному выходному, 29% придерживаются противоположного мнения.
Опрос "ФОМнибус
" проводился 21-23 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.