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Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип
Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип - РИА Новости, 02.11.2022
Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип
В возрасте 49 лет скончалась повар, блогер и писательница Джули Пауэлл, сообщает The New York Times со ссылкой на ее мужа Эрика. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:57
2022-11-02T11:57
2022-11-02T11:57
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В возрасте 49 лет скончалась повар, блогер и писательница Джули Пауэлл, сообщает The New York Times со ссылкой на ее мужа Эрика. Причина смерти — остановка сердца. В 2002 году Пауэлл начала вести блог. Она решила за год приготовить все блюда по рецептам из "Уроков французской кулинарии" 1961 года шеф-повара Джулии Чайлд. Джули рассказывала пользователям о том, с какими трудностями столкнулась, и делилась размышлениями о жизни. Ее самоирония привлекла внимание аудитории. И в 2005 на основе записей в блоге она выпустила мемуары. В 2009 по ним сняли фильм "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту". Пауэлл сыграла Эми Адамс, а шеф-повара Чайлд — Мерил Стрип. В 2009 Джули представила еще одну книгу. В ней она писала об отношениях с мужем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, мерил стрип, эми адамс
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Мерил Стрип, Эми Адамс
Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип
Писательница Джули Пауэлл, по чьим мемуарам сняли фильм с Мерил Стрип, умерла в 49 лет
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В возрасте 49 лет скончалась повар, блогер и писательница Джули Пауэлл, сообщает
The New York Times со ссылкой на ее мужа Эрика.
Причина смерти — остановка сердца.
В 2002 году Пауэлл начала вести блог. Она решила за год приготовить все блюда по рецептам из "Уроков французской кулинарии" 1961 года шеф-повара Джулии Чайлд. Джули рассказывала пользователям о том, с какими трудностями столкнулась, и делилась размышлениями о жизни.
Ее самоирония привлекла внимание аудитории. И в 2005 на основе записей в блоге она выпустила мемуары. В 2009 по ним сняли фильм "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту". Пауэлл сыграла Эми Адамс, а шеф-повара Чайлд — Мерил Стрип.
В 2009 Джули представила еще одну книгу. В ней она писала об отношениях с мужем.