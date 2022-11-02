https://ria.ru/20221102/powell-1828605428.html

Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип

Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип - РИА Новости, 02.11.2022

Умерла автор книги, по которой снят фильм "Джули и Джулия" с Мерил Стрип

В возрасте 49 лет скончалась повар, блогер и писательница Джули Пауэлл, сообщает The New York Times со ссылкой на ее мужа Эрика. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:57

2022-11-02T11:57

2022-11-02T11:57

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В возрасте 49 лет скончалась повар, блогер и писательница Джули Пауэлл, сообщает The New York Times со ссылкой на ее мужа Эрика. Причина смерти — остановка сердца. В 2002 году Пауэлл начала вести блог. Она решила за год приготовить все блюда по рецептам из "Уроков французской кулинарии" 1961 года шеф-повара Джулии Чайлд. Джули рассказывала пользователям о том, с какими трудностями столкнулась, и делилась размышлениями о жизни. Ее самоирония привлекла внимание аудитории. И в 2005 на основе записей в блоге она выпустила мемуары. В 2009 по ним сняли фильм "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту". Пауэлл сыграла Эми Адамс, а шеф-повара Чайлд — Мерил Стрип. В 2009 Джули представила еще одну книгу. В ней она писала об отношениях с мужем.

https://ria.ru/20221031/roth-1828239130.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, мерил стрип, эми адамс