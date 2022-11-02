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СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей - РИА Новости, 02.11.2022
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СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей
СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей
Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:12
2022-11-02T01:12
технологии
илон маск
параг агравал
нью-йорк (город)
сша
сан-франциско
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном Маском, пишет New York Times со ссылкой на источники."Twitter сталкивается с исходом руководителей и пугливых рекламодателей в связи с тем, что Илон Маск и его советники установили контроль над социальным медиа, готовясь сократить сотрудников и внести изменения в продукт", - пишет газета.По данным собеседников издания, компанию уже покинули четыре руководителя высшего звена, среди которых оказались директор по работе с клиентами Сара Персонетт, отвечавшая за взаимодействие с рекламодателями, продуктовый директор Джей Салливан и руководитель, отвечавший за ключевые технологии компании, Ник Калдуэлл. Еще двое топ-менеджеров объявили об уходе в понедельник, а в отношении "множества" остальных руководителей сохраняется риск увольнения в будущем."Миллиардер (Илон Маск - ред.), встречаясь с руководителями рекламодателей в Нью-Йорке на этой неделе, напугал некоторых из них, заявив о планах ослабить правила публикации контента в Twitter", - говорится в публикации.Отмечается, что представители рекламодателей воспринимают планы Маска как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. На этом фоне отмечается, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG, работающая с крупнейшими потребительскими, цифровыми и финансовыми брендами США, уже выпустила рекомендацию клиентам временно приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221101/twitter-1828525780.html
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технологии, илон маск, параг агравал, нью-йорк (город), сша, сан-франциско, в мире
Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Нью-Йорк (город), США, Сан-Франциско, В мире
01:12 02.11.2022
 
СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей

NYT: Twitter столкнулся с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном Маском, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"Twitter сталкивается с исходом руководителей и пугливых рекламодателей в связи с тем, что Илон Маск и его советники установили контроль над социальным медиа, готовясь сократить сотрудников и внести изменения в продукт", - пишет газета.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 21:38
Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию ​в ​Twitter
По данным собеседников издания, компанию уже покинули четыре руководителя высшего звена, среди которых оказались директор по работе с клиентами Сара Персонетт, отвечавшая за взаимодействие с рекламодателями, продуктовый директор Джей Салливан и руководитель, отвечавший за ключевые технологии компании, Ник Калдуэлл. Еще двое топ-менеджеров объявили об уходе в понедельник, а в отношении "множества" остальных руководителей сохраняется риск увольнения в будущем.
"Миллиардер (Илон Маск - ред.), встречаясь с руководителями рекламодателей в Нью-Йорке на этой неделе, напугал некоторых из них, заявив о планах ослабить правила публикации контента в Twitter", - говорится в публикации.
Отмечается, что представители рекламодателей воспринимают планы Маска как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. На этом фоне отмечается, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG, работающая с крупнейшими потребительскими, цифровыми и финансовыми брендами США, уже выпустила рекомендацию клиентам временно приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.
На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Американский предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 17:44
Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"
 
ТехнологииИлон МаскПараг АгравалНью-Йорк (город)СШАСан-ФранцискоВ мире
 
 
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