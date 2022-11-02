https://ria.ru/20221102/poterya-1828542751.html

СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей

СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: Twitter столкнулся с риском потери рекламодателей

Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T01:12

2022-11-02T01:12

2022-11-02T01:12

технологии

илон маск

параг агравал

нью-йорк (город)

сша

сан-франциско

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном Маском, пишет New York Times со ссылкой на источники."Twitter сталкивается с исходом руководителей и пугливых рекламодателей в связи с тем, что Илон Маск и его советники установили контроль над социальным медиа, готовясь сократить сотрудников и внести изменения в продукт", - пишет газета.По данным собеседников издания, компанию уже покинули четыре руководителя высшего звена, среди которых оказались директор по работе с клиентами Сара Персонетт, отвечавшая за взаимодействие с рекламодателями, продуктовый директор Джей Салливан и руководитель, отвечавший за ключевые технологии компании, Ник Калдуэлл. Еще двое топ-менеджеров объявили об уходе в понедельник, а в отношении "множества" остальных руководителей сохраняется риск увольнения в будущем."Миллиардер (Илон Маск - ред.), встречаясь с руководителями рекламодателей в Нью-Йорке на этой неделе, напугал некоторых из них, заявив о планах ослабить правила публикации контента в Twitter", - говорится в публикации.Отмечается, что представители рекламодателей воспринимают планы Маска как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. На этом фоне отмечается, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG, работающая с крупнейшими потребительскими, цифровыми и финансовыми брендами США, уже выпустила рекомендацию клиентам временно приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221101/twitter-1828525780.html

https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html

нью-йорк (город)

сша

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технологии, илон маск, параг агравал, нью-йорк (город), сша, сан-франциско, в мире