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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, три бронетранспортера, 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:21

2022-11-02T12:21

2022-11-02T12:21

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, три бронетранспортера, 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; танк; три бронетранспортера; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата и девять единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины