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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, три бронетранспортера, 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:21
2022-11-02T12:21
2022-11-02T12:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, три бронетранспортера, 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; танк; три бронетранспортера; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата и девять единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и три БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и три БТР