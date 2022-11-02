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Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока - РИА Новости, 02.11.2022
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Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока - РИА Новости, 02.11.2022
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока
Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:03
2022-11-02T12:03
экономика
саудовская аравия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора."Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок ещё одному предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям", - говорится в сообщении.Таким образом, сейчас право экспорта продукции в Саудовскую Аравию есть у восьми отечественных компаний, производящих баранину, и у 16 молокоперерабатывающих, уточняет ведомство.
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саудовская аравия
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экономика, саудовская аравия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Экономика, Саудовская Аравия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
12:03 02.11.2022
 
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока

Саудовская Аравия добавила три компании в список российских поставщиков баранины и молока

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молоко в бутылках. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок ещё одному предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям", - говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас право экспорта продукции в Саудовскую Аравию есть у восьми отечественных компаний, производящих баранину, и у 16 молокоперерабатывающих, уточняет ведомство.
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ЭкономикаСаудовская АравияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
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