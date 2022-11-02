https://ria.ru/20221102/postavschiki-1828616938.html
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока - РИА Новости, 02.11.2022
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока
Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:03
2022-11-02T12:03
2022-11-02T12:03
экономика
саудовская аравия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора."Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок ещё одному предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям", - говорится в сообщении.Таким образом, сейчас право экспорта продукции в Саудовскую Аравию есть у восьми отечественных компаний, производящих баранину, и у 16 молокоперерабатывающих, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20221027/putin-1827347329.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саудовская аравия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Экономика, Саудовская Аравия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока
Саудовская Аравия добавила три компании в список российских поставщиков баранины и молока