https://ria.ru/20221102/postavschiki-1828616938.html

Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока

Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока - РИА Новости, 02.11.2022

Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока

Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:03

2022-11-02T12:03

2022-11-02T12:03

экономика

саудовская аравия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Список российских производителей мясной и молочной продукции для поставок в Саудовскую Аравию увеличен за счет трех новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора."Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок ещё одному предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям", - говорится в сообщении.Таким образом, сейчас право экспорта продукции в Саудовскую Аравию есть у восьми отечественных компаний, производящих баранину, и у 16 молокоперерабатывающих, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20221027/putin-1827347329.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саудовская аравия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия