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Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России - РИА Новости, 02.11.2022
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:19
2022-11-02T10:19
специальная военная операция на украине
экономика
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
россия
сингапур
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также ввести санкции против производителей такого оборудования, которые остаются на рынке РФ."Необходимо ввести строгий экспортный контроль над поставками России оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, которые еще не ушли с рынка России. Важным является введение санкций в отношении экспорта российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур - это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", - написал Ермак в своем Telegram-канале.По его мнению, нужно "нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html
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экономика, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, россия, сингапур, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Сингапур, Украина
10:19 02.11.2022
 
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России

Офис Зеленского предложил контролировать поставки России оборудования для добычи золота

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также ввести санкции против производителей такого оборудования, которые остаются на рынке РФ.
"Необходимо ввести строгий экспортный контроль над поставками России оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, которые еще не ушли с рынка России. Важным является введение санкций в отношении экспорта российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур - это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его мнению, нужно "нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль".
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСингапурУкраина
 
 
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