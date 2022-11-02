https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России - РИА Новости, 02.11.2022
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:19
2022-11-02T10:19
2022-11-02T10:19
специальная военная операция на украине
экономика
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
россия
сингапур
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также ввести санкции против производителей такого оборудования, которые остаются на рынке РФ."Необходимо ввести строгий экспортный контроль над поставками России оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, которые еще не ушли с рынка России. Важным является введение санкций в отношении экспорта российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур - это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", - написал Ермак в своем Telegram-канале.По его мнению, нужно "нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html
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экономика, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, россия, сингапур, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Сингапур, Украина
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
Офис Зеленского предложил контролировать поставки России оборудования для добычи золота