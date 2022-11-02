https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html

Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России

Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России - РИА Новости, 02.11.2022

Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:19

2022-11-02T10:19

2022-11-02T10:19

специальная военная операция на украине

экономика

андрей ермак

владимир зеленский

владимир путин

россия

сингапур

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости ввести контроль за поставками России оборудования для добычи и производства золота, а также ввести санкции против производителей такого оборудования, которые остаются на рынке РФ."Необходимо ввести строгий экспортный контроль над поставками России оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, которые еще не ушли с рынка России. Важным является введение санкций в отношении экспорта российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур - это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", - написал Ермак в своем Telegram-канале.По его мнению, нужно "нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

россия

сингапур

украина

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экономика, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, россия, сингапур, украина