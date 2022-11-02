https://ria.ru/20221102/popytki-1828689702.html

В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов

В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов - РИА Новости, 02.11.2022

В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов

Украинские войска предприняли несколько новых безуспешных попыток прорвать российскую оборону на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:24

2022-11-02T15:24

2022-11-02T16:58

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли несколько новых безуспешных попыток прорвать российскую оборону на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.Ситуация на линии фронта остается без изменений, уточнил чиновник.Как сообщило сегодня Минобороны в сводке о ходе спецоперации, российские войска в Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. Потери противника составили 105 военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.Сводка Минобороны касается событий минувших суток, в то время как Стремоусов описывает текущую ситуацию.В целом в последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221026/situatsiya-1827063769.html

https://ria.ru/20221102/kherson-1828589034.html

херсонская область

украина

днепр (город)

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, днепр (город)