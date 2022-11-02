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В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов - РИА Новости, 02.11.2022
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В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов
В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов - РИА Новости, 02.11.2022
В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов
Украинские войска предприняли несколько новых безуспешных попыток прорвать российскую оборону на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:24
2022-11-02T16:58
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли несколько новых безуспешных попыток прорвать российскую оборону на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.Ситуация на линии фронта остается без изменений, уточнил чиновник.Как сообщило сегодня Минобороны в сводке о ходе спецоперации, российские войска в Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. Потери противника составили 105 военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.Сводка Минобороны касается событий минувших суток, в то время как Стремоусов описывает текущую ситуацию.В целом в последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221026/situatsiya-1827063769.html
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, днепр (город)
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Днепр (город)
15:24 02.11.2022 (обновлено: 16:58 02.11.2022)
 
В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов

Администрация региона: в Херсонской области отразили новые попытки прорывов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли несколько новых безуспешных попыток прорвать российскую оборону на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
"Уже традиционно нацисты и наемники были разбиты и вынуждены были откатиться на свои позиции", — говорится в публикации.
Ситуация на линии фронта остается без изменений, уточнил чиновник.
Как сообщило сегодня Минобороны в сводке о ходе спецоперации, российские войска в Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. Потери противника составили 105 военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.
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Сводка Минобороны касается событий минувших суток, в то время как Стремоусов описывает текущую ситуацию.
В целом в последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
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В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаДнепр (город)
 
 
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