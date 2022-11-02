https://ria.ru/20221102/pomosch-1828826346.html

Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций

Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций - РИА Новости, 02.11.2022

Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" доставил военнослужащим 204-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:59

2022-11-02T23:59

2022-11-02T23:59

специальная военная операция на украине

ростовская область

онф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325315_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_1113cdc481135e7f9dae4aa1a6dcd5a9.jpg

ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" доставил военнослужащим 204-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики хозяйственный инвентарь для оборудования зимних позиций, передает корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что кроме всего прочего военнослужащим привезли изготовленные специально для них шевроны."Это важная эмоциональная поддержка. Девиз полка – сохранять преемственность поколений, а значит, победа будет за нами", - сказал Попов.Командир 204-го стрелкового полка с позывным "Инженер" также поблагодарил волонтеров за участие."Спасибо Народному фронту за предоставленную помощь. Она нам очень нужна. Дело идет к зиме, и нам нужно оборудовать позиции на передней линии", - заявил он.

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828745041.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ростовская область, онф