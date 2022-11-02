https://ria.ru/20221102/pomosch-1828826346.html
Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций
Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций - РИА Новости, 02.11.2022
Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" доставил военнослужащим 204-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:59
2022-11-02T23:59
2022-11-02T23:59
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онф
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" доставил военнослужащим 204-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики хозяйственный инвентарь для оборудования зимних позиций, передает корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что кроме всего прочего военнослужащим привезли изготовленные специально для них шевроны."Это важная эмоциональная поддержка. Девиз полка – сохранять преемственность поколений, а значит, победа будет за нами", - сказал Попов.Командир 204-го стрелкового полка с позывным "Инженер" также поблагодарил волонтеров за участие."Спасибо Народному фронту за предоставленную помощь. Она нам очень нужна. Дело идет к зиме, и нам нужно оборудовать позиции на передней линии", - заявил он.
https://ria.ru/20221102/pomosch-1828745041.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, онф
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, ОНФ
Народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования позиций
Общероссийский народный фронт передал бойцам ЛНР инвентарь для оборудования зимних позиций
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" доставил военнослужащим 204-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики хозяйственный инвентарь для оборудования зимних позиций, передает корреспондент РИА Новости.
"Доставили бензопилы, генераторы и прочий инвентарь, который поможет им обустроиться в холодное время года. Фонд "Все для победы!" ежедневно мониторит потребности наших военных, мы стараемся привозить то, что нужно именно здесь и сейчас", – рассказал РИА Новости член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области Михаил Попов.
Он уточнил, что кроме всего прочего военнослужащим привезли изготовленные специально для них шевроны.
"Это важная эмоциональная поддержка. Девиз полка – сохранять преемственность поколений, а значит, победа будет за нами", - сказал Попов.
Командир 204-го стрелкового полка с позывным "Инженер" также поблагодарил волонтеров за участие.
"Спасибо Народному фронту за предоставленную помощь. Она нам очень нужна. Дело идет к зиме, и нам нужно оборудовать позиции на передней линии", - заявил он.