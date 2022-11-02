https://ria.ru/20221102/pomosch-1828745041.html

В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных

В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022

В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:48

2022-11-02T17:48

2022-11-02T17:48

специальная военная операция на украине

анна кузнецова

сергей аксенов (политик)

россия

госдума рф

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных.Кузнецова находится с рабочим визитом в Крыму. В рамках визита состоялась встреча с главой республики Сергеем Аксеновым."Сейчас по народной программе партии "Единая Россия" в регионах создаются многофункциональные семейные центры, семейные МФЦ… Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро", - сказала Кузнецова в эфире "Радио Крым".По ее словам, вокруг семей нужно выстроить систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.

https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828733089.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

анна кузнецова, сергей аксенов (политик), россия, госдума рф, единая россия