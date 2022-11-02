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В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных
Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:48
2022-11-02T17:48
специальная военная операция на украине
анна кузнецова
сергей аксенов (политик)
россия
госдума рф
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных.Кузнецова находится с рабочим визитом в Крыму. В рамках визита состоялась встреча с главой республики Сергеем Аксеновым."Сейчас по народной программе партии "Единая Россия" в регионах создаются многофункциональные семейные центры, семейные МФЦ… Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро", - сказала Кузнецова в эфире "Радио Крым".По ее словам, вокруг семей нужно выстроить систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.
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анна кузнецова, сергей аксенов (политик), россия, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Анна Кузнецова, Сергей Аксенов (политик), Россия, Госдума РФ, Единая Россия
17:48 02.11.2022
 
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных

Зампред ГД Кузнецова: нужно создать систему "одного окна" для помощи семьям мобилизованных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных.
Кузнецова находится с рабочим визитом в Крыму. В рамках визита состоялась встреча с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Сейчас по народной программе партии "Единая Россия" в регионах создаются многофункциональные семейные центры, семейные МФЦ… Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро", - сказала Кузнецова в эфире "Радио Крым".
По ее словам, вокруг семей нужно выстроить систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАнна КузнецоваСергей Аксенов (политик)РоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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