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В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных
Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:48
2022-11-02T17:48
2022-11-02T17:48
специальная военная операция на украине
анна кузнецова
сергей аксенов (политик)
россия
госдума рф
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных.Кузнецова находится с рабочим визитом в Крыму. В рамках визита состоялась встреча с главой республики Сергеем Аксеновым."Сейчас по народной программе партии "Единая Россия" в регионах создаются многофункциональные семейные центры, семейные МФЦ… Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро", - сказала Кузнецова в эфире "Радио Крым".По ее словам, вокруг семей нужно выстроить систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.
https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828733089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, сергей аксенов (политик), россия, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Анна Кузнецова, Сергей Аксенов (политик), Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили создать систему "одного окна" для мобилизованных
Зампред ГД Кузнецова: нужно создать систему "одного окна" для помощи семьям мобилизованных