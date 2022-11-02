https://ria.ru/20221102/polsha-1828804201.html

У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой

У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой - РИА Новости, 02.11.2022

У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:58

2022-11-02T20:58

2022-11-02T23:43

россия

польша

варшава

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сергей андреев

мид польши

рафал тшасковски

мария захарова

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ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка."В среду сотрудники лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России на территории лесничества Яблонна под Варшавой", — сообщил он.По его словам, лесничество расторгло соглашение об аренде еще в середине апреля из-за неуплаты, сейчас там проводится инвентаризация и техническая оценка имущества.Посол России в Польше Сергей Андреев, в свою очередь, заявил, что дипмиссия будет разбираться с этой ситуацией и уточнил, что база отдыха законсервирована и не используется российскими дипломатами с начала года.Он также подтвердил, что Россия не платит за аренду помещения, поскольку Варшава заморозила счета посольства."Но договор не расторгнут потому, что он не предусматривает расторжения за неуплату. В тексте есть условия, при которых он может быть расторгнут, но неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, поскольку это не наша вина, а следствие противоправных действий польских властей, там не предусмотрена", — подчеркнул дипломат.С 1980-х годов посольство России арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров, на котором стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.Весной польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.

https://ria.ru/20221102/polsha-1828586086.html

https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html

https://ria.ru/20221013/polsha-1823867875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, польша, варшава, в мире, сергей андреев, мид польши, рафал тшасковски, мария захарова