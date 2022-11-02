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У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой - РИА Новости, 02.11.2022
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У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой - РИА Новости, 02.11.2022
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой
Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:58
2022-11-02T23:43
россия
польша
варшава
в мире
сергей андреев
мид польши
рафал тшасковски
мария захарова
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ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка."В среду сотрудники лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России на территории лесничества Яблонна под Варшавой", — сообщил он.По его словам, лесничество расторгло соглашение об аренде еще в середине апреля из-за неуплаты, сейчас там проводится инвентаризация и техническая оценка имущества.Посол России в Польше Сергей Андреев, в свою очередь, заявил, что дипмиссия будет разбираться с этой ситуацией и уточнил, что база отдыха законсервирована и не используется российскими дипломатами с начала года.Он также подтвердил, что Россия не платит за аренду помещения, поскольку Варшава заморозила счета посольства."Но договор не расторгнут потому, что он не предусматривает расторжения за неуплату. В тексте есть условия, при которых он может быть расторгнут, но неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, поскольку это не наша вина, а следствие противоправных действий польских властей, там не предусмотрена", — подчеркнул дипломат.С 1980-х годов посольство России арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров, на котором стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.Весной польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
https://ria.ru/20221102/polsha-1828586086.html
https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html
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россия, польша, варшава, в мире, сергей андреев, мид польши, рафал тшасковски, мария захарова
Россия, Польша, Варшава, В мире, Сергей Андреев, МИД Польши, Рафал Тшасковски, Мария Захарова
20:58 02.11.2022 (обновлено: 23:43 02.11.2022)
 
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха на территории лесничества Яблонна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка.
"В среду сотрудники лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России на территории лесничества Яблонна под Варшавой", — сообщил он.
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По его словам, лесничество расторгло соглашение об аренде еще в середине апреля из-за неуплаты, сейчас там проводится инвентаризация и техническая оценка имущества.

Посол России в Польше Сергей Андреев, в свою очередь, заявил, что дипмиссия будет разбираться с этой ситуацией и уточнил, что база отдыха законсервирована и не используется российскими дипломатами с начала года.
Он также подтвердил, что Россия не платит за аренду помещения, поскольку Варшава заморозила счета посольства.
"Но договор не расторгнут потому, что он не предусматривает расторжения за неуплату. В тексте есть условия, при которых он может быть расторгнут, но неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, поскольку это не наша вина, а следствие противоправных действий польских властей, там не предусмотрена", — подчеркнул дипломат.
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С 1980-х годов посольство России арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров, на котором стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.
Весной польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.
До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
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