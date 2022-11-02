https://ria.ru/20221102/polsha-1828586086.html
Польша начала строить заграждения на границе с Россией
Польша начала строить заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 02.11.2022
Польша начала строить заграждения на границе с Россией
Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России, заявил вице-премьер и глава минобороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:38
2022-11-02T10:38
2022-11-02T11:09
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ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России, заявил вице-премьер и глава минобороны Польши Мариуш Блащак."Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", — сказал он.Министр пояснил, что забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра.О планах Варшавы возвести электронное заграждение на границе с Россией сообщалось еще в феврале этого года. Летом Польша завершила основную часть строительства аналогичного сооружения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируют до конца осени. Решение о строительстве было принято на фоне миграционного кризиса.
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в мире, мариуш блащак, польша, россия, калининградская область
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Россия, Калининградская область
10:38 02.11.2022 (обновлено: 11:09 02.11.2022)
Польша начала строить заграждения на границе с Россией
Минобороны Польши заявило о строительстве заграждения на границе с Россией
ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России, заявил вице-премьер и глава минобороны Польши Мариуш Блащак.
"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", — сказал он.
Министр пояснил, что забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра.
О планах Варшавы возвести электронное заграждение на границе с Россией сообщалось еще в феврале этого года.
Летом Польша завершила основную часть строительства аналогичного сооружения на границе с Белоруссией
. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируют до конца осени. Решение о строительстве было принято на фоне миграционного кризиса.