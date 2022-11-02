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Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии - РИА Новости, 02.11.2022
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Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии
Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии - РИА Новости, 02.11.2022
Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии
Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:40
2022-11-02T15:40
в мире
молдавия
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко.По словам министра, Кишинев изучил международный опыт, а также учел события на Украине, которые "показали уязвимые места системы". В сентябре в сентябре в Кишиневе начал работать единый центр ЕС по внутренней безопасности."Нужна реформа полиции, так как необходимо увеличить количество бригад по предотвращению и оперативному реагированию, чтобы сократить время реакции на вызовы, и таким образом сможем избежать тяжких последствий в результате совершения преступлений. Будут внесены законодательные поправки, предусматривающие расширение полномочий полиции в случае осадного положения или войны. То есть у полиции будут те же полномочия, что у национальной армии", - сказала Ревенко в интервью частному кишиневскому телеканалу Rlive.Ранее оппозиция в Молдавии обвинила главу МВД в попытке подавить акции протеста, которые проходят в республике седьмую неделю. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению Ревенко разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.
https://ria.ru/20221031/protesty-1828098854.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Евросоюз
15:40 02.11.2022
 
Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии

Глава МВД Молдавии Ревенко: полицейские могут получить полномочия военных

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПолицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко.
По словам министра, Кишинев изучил международный опыт, а также учел события на Украине, которые "показали уязвимые места системы". В сентябре в сентябре в Кишиневе начал работать единый центр ЕС по внутренней безопасности.
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"Нужна реформа полиции, так как необходимо увеличить количество бригад по предотвращению и оперативному реагированию, чтобы сократить время реакции на вызовы, и таким образом сможем избежать тяжких последствий в результате совершения преступлений. Будут внесены законодательные поправки, предусматривающие расширение полномочий полиции в случае осадного положения или войны. То есть у полиции будут те же полномочия, что у национальной армии", - сказала Ревенко в интервью частному кишиневскому телеканалу Rlive.
Ранее оппозиция в Молдавии обвинила главу МВД в попытке подавить акции протеста, которые проходят в республике седьмую неделю. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению Ревенко разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.
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