Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии
Глава МВД Молдавии Ревенко: полицейские могут получить полномочия военных
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПолицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко.
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"Нужна реформа полиции, так как необходимо увеличить количество бригад по предотвращению и оперативному реагированию, чтобы сократить время реакции на вызовы, и таким образом сможем избежать тяжких последствий в результате совершения преступлений. Будут внесены законодательные поправки, предусматривающие расширение полномочий полиции в случае осадного положения или войны. То есть у полиции будут те же полномочия, что у национальной армии", - сказала Ревенко в интервью частному кишиневскому телеканалу Rlive.
Ранее оппозиция в Молдавии обвинила главу МВД в попытке подавить акции протеста, которые проходят в республике седьмую неделю. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению Ревенко разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.
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