https://ria.ru/20221102/polnomochiya-1828694409.html

Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии

Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии - РИА Новости, 02.11.2022

Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии

Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:40

2022-11-02T15:40

2022-11-02T15:40

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии планирует расширить полномочия полицейских, приравняв их к военным, заявила глава МВД республики Анна Ревенко.По словам министра, Кишинев изучил международный опыт, а также учел события на Украине, которые "показали уязвимые места системы". В сентябре в сентябре в Кишиневе начал работать единый центр ЕС по внутренней безопасности."Нужна реформа полиции, так как необходимо увеличить количество бригад по предотвращению и оперативному реагированию, чтобы сократить время реакции на вызовы, и таким образом сможем избежать тяжких последствий в результате совершения преступлений. Будут внесены законодательные поправки, предусматривающие расширение полномочий полиции в случае осадного положения или войны. То есть у полиции будут те же полномочия, что у национальной армии", - сказала Ревенко в интервью частному кишиневскому телеканалу Rlive.Ранее оппозиция в Молдавии обвинила главу МВД в попытке подавить акции протеста, которые проходят в республике седьмую неделю. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению Ревенко разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.

https://ria.ru/20221031/protesty-1828098854.html

https://ria.ru/20221101/moldaviya-1828378599.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, украина, евросоюз