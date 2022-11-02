https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

Большая схватка Байдена. Что ждет Украину после выборов в США

Большая схватка Байдена. Что ждет Украину после выборов в США - РИА Новости, 02.11.2022

Большая схватка Байдена. Что ждет Украину после выборов в США

Меньше недели остается до промежуточных выборов в американский конгресс. Согласно опросам, у республиканцев есть все шансы на то, чтобы взять под контроль обе... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:13

в мире

кевин маккарти

барак обама

украина

сша

киев

джо байден

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Меньше недели остается до промежуточных выборов в американский конгресс. Согласно опросам, у республиканцев есть все шансы на то, чтобы взять под контроль обе палаты парламента. О предвыборной ситуации в США и ожиданиях за рубежом — в материале РИА Новости.Несладкий ноябрь президентаВосьмого ноября общим голосованием изберут всех 435 депутатов палаты представителей (нижняя палата), 35 из 100 сенаторов (в верхней палате ротация поэтапная), губернаторов 39 штатов и территорий, а также руководителей местных органов власти.В каждом штате уже открылись по несколько участков. Отправить бюллетень можно и по почте. Досрочно проголосовали на данный момент более 20 миллионов человек. В том числе Джозеф Байден — он вместе с 18-летней внучкой Натали посетил участок в родном Делавэре."Это не референдум. Это фундаментальный выбор между двумя разными людьми", — сказал глава государства, очевидно, имея в виду то, что нынешняя кампания во многом определит президентскую 2024-го.А ему есть отчего волноваться.Американский сайт FiveThirtyEight, посвященный анализу опросов общественного мнения, уверенно предсказывает победу республиканцев в нижней палате. Вероятность этого, согласно модели, просчитавшей 40 тысяч вариантов исхода выборов, — 81%. Что касается сената, там "слоны" и "ослы" пока идут вровень.Неуместная повесткаРеспубликанцы опережали демократов с начала года. В конце лета Байдену вроде бы удалось перехватить инициативу — после принятия закона об инфляции. Масштабный проект предусматривает снижение цен на медикаменты, повышение налогов для крупных корпораций и десятки тысяч новых рабочих мест.Опрос телеканала ABC News и исследовательской компании Ipsos показал, что самые главные проблемы примерно для половины американцев — экономика и инфляция. Право на аборты и реформа оружейного законодательства их волнуют гораздо меньше.Однако, отмечают социологи, демократы не смогли должным образом разыграть "антиинфляционную карту". Многие кандидаты сосредоточились как раз на закреплении права на аборты в качестве федерального закона. Это не вызвало особого отклика."Думаю, 8 ноября демократы получат неопровержимое доказательство того, что растущая инфляция, высокая преступность, открытые границы — это не то, чего хочет американское общество", — отметил в эфире ABC News председатель национального сенатского комитета Республиканской партии Рик Скотт.Америка идет не тудаПо данным телеканала NBC News, опубликованным в начале октября, 71% американцев считает, что Соединенные Штаты избрали неправильный курс.Похожие результаты у социологической компании YouGov и телеканала CBS: 79% респондентов за неделю до выборов признали, что ситуация в стране "вышла из-под контроля".При этом более 80% избирателей, поддерживающих демократов, заявили, что программа Республиканской партии представляет собой угрозу для государства. Их оппоненты придерживаются диаметрально противоположного мнения: "ослы" губят страну."Похоже, люди больше не ищут "контракта с Америкой", они хотят развода", — говорит Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, одной из ведущих фирм по изучению общественного мнения в США.Администрация Байдена всеми способами старается усилить предвыборные позиции. "Мы уменьшаем нагрузку на работающие семьи и средний класс, снижая стоимость повседневных потребностей — отпускаемых по рецепту лекарств, медицинских страховых взносов и счетов за электроэнергию, — информирует Twitter президента. — Это настоящая передышка для тех, кто больше всего в ней нуждается".Подключился и бывший президент Барак Обама, указав, что "основы демократии под угрозой". Но за рубежом внимание к выборам в США приковано по другой причине.Украина разделяет республиканцевРяд украинских политиков, активистов и военнослужащих посетили Вашингтон, чтобы оценить перспективы американской помощи киевскому режиму. В частности, Евгения Кравчук, депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", встретилась и с демократами, и с республиканцами. "Обе партии нас заверили в том, что поддержка продолжится", — сообщила она.Но многих на Украине беспокоят республиканцы.В октябре лидер "слонов" в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что конгресс сократит помощь Киеву."Полагаю, в условиях рецессии не стоит выписывать Украине карт-бланш", — сказал конгрессмен в интервью ресурсу Punchbowl News.В том же духе высказываются и другие республиканцы. Еще в мае сенатор от штата Миссури Джош Хоули говорил, что поддержка Киева "не отвечает интересам Америки" и "позволяет Европе получать многое даром".С другой стороны, бывший вице-президент Майк Пенс резко осудил "апологетов" России, которые, по его мнению, "размежевали США с остальным миром". Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл даже призвал Белый дом увеличить поставки киевскому режиму.Примечательно, что весной только республиканцы — 57 членов палаты представителей и 11 сенаторов — проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллионов долларов.Украинские официальные лица пока настроены оптимистично. В частности, министр обороны Алексей Резников сказал в интервью BBC: "Я получил много сигналов о том, что как бы ни закончились выборы, ничего не изменится. Я верю в это".Джон Хербст, посол США в Киеве в 2003-2006 годах, считает, что конгрессмен Маккарти и его соратники занимаются банальным предвыборным популизмом. "Нет никаких сомнений в том, что на протрамповской стороне партии есть скептицизм в отношении Украины и в небольшой ее части даже присутствует некоторая враждебность к Киеву и уважение к России", — объяснил он журналистам.Тем не менее, по его мнению, даже если популистское крыло республиканцев усилится в конгрессе после выборов, это не приведет к сокращению помощи Украине.

https://ria.ru/20220926/bayden-1819421560.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828300818.html

https://ria.ru/20221101/ssha-1828313223.html

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828311424.html

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в мире, кевин маккарти, барак обама, украина, сша, киев, джо байден