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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:04
2022-11-02T08:04
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в первой половине дня. Температура в городе плюс 1-3, по Московской области от минус 1 до плюс 4", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
08:04 02.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам в среду пообещали облачную погоду с небольшими осадками и до трех градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный деловой центр "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в первой половине дня. Температура в городе плюс 1-3, по Московской области от минус 1 до плюс 4", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:13
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоПогода
 
 
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