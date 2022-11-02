https://ria.ru/20221102/pogoda-1828557725.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:04

2022-11-02T08:04

2022-11-02T08:04

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в первой половине дня. Температура в городе плюс 1-3, по Московской области от минус 1 до плюс 4", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221031/pogoda-1828061082.html

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московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода