https://ria.ru/20221102/pogoda-1828557725.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:04
2022-11-02T08:04
2022-11-02T08:04
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в первой половине дня. Температура в городе плюс 1-3, по Московской области от минус 1 до плюс 4", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221031/pogoda-1828061082.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам в среду пообещали облачную погоду с небольшими осадками и до трех градусов тепла