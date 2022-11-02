https://ria.ru/20221102/podkhod-1828816510.html

Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:25

2022-11-02T22:25

2022-11-02T22:51

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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828797845.html

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владимир путин, россия, украина, турция, оон, в мире