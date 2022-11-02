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Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке
Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:25
2022-11-02T22:51
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украина
турция
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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владимир путин, россия, украина, турция, оон, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Турция, ООН, В мире
22:25 02.11.2022 (обновлено: 22:51 02.11.2022)
 
Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке

Президент Турции Эрдоган: Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки.
"И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
20:18
Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаТурцияООНВ мире
 
 
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