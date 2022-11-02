https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828775052.html
Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим
Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим - РИА Новости, 02.11.2022
Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим
Российские власти должны оказывать поддержку каждому военнослужащему, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:02
2022-11-02T19:02
2022-11-02T23:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил развожаев
россия
севастополь
украина
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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Российские власти должны оказывать поддержку каждому военнослужащему, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Российский лидер выразил надежду, что в процессе реализуют лучшие практики в этой области. Президент пообещал, что власти будут выявлять наиболее успешные методики помощи военнослужащим."Поддержка этих людей — это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", — подчеркнул Путин.Он отметил, что это касается всех участников операции России на Украине, в том числе и тех, кто начинает прибывать в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации.Путин также добавил, что нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/pomosch-1827369692.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, михаил развожаев, россия, севастополь, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Россия, Севастополь, Украина
19:02 02.11.2022 (обновлено: 23:45 02.11.2022)
Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим
Путин призвал оказывать прямую адресную поддержку военнослужащим и их семьям