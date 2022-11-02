https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828775052.html

Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим

Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим - РИА Новости, 02.11.2022

Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим

Российские власти должны оказывать поддержку каждому военнослужащему, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:02

2022-11-02T19:02

2022-11-02T23:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил развожаев

россия

севастополь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810463459_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_3c146d914e9959cdb306c963abcc08fe.jpg

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Российские власти должны оказывать поддержку каждому военнослужащему, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Российский лидер выразил надежду, что в процессе реализуют лучшие практики в этой области. Президент пообещал, что власти будут выявлять наиболее успешные методики помощи военнослужащим."Поддержка этих людей — это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", — подчеркнул Путин.Он отметил, что это касается всех участников операции России на Украине, в том числе и тех, кто начинает прибывать в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации.Путин также добавил, что нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/pomosch-1827369692.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, михаил развожаев, россия, севастополь, украина