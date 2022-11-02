https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828773914.html

Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих

Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих - РИА Новости, 02.11.2022

Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих

Необходимо оказывать поддержку как жителям новых регионов, так и военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:00

2022-11-02T19:00

2022-11-02T19:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

севастополь

россия

михаил развожаев

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо оказывать поддержку как жителям новых регионов, так и военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин."Это святая обязанность. Поддержка этих людей - это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", - сказал Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, говоря о поддержке военнослужащих.Он также указал на то, что нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов."Надо безусловно поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских субъектов, территорий, без всякого сомнения", - отметил президент.

https://ria.ru/20221102/zavod-1828776069.html

севастополь

россия

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владимир путин, севастополь, россия, михаил развожаев