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Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828773914.html
Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих
Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих - РИА Новости, 02.11.2022
Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих
Необходимо оказывать поддержку как жителям новых регионов, так и военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:00
2022-11-02T19:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
севастополь
россия
михаил развожаев
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо оказывать поддержку как жителям новых регионов, так и военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин."Это святая обязанность. Поддержка этих людей - это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", - сказал Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, говоря о поддержке военнослужащих.Он также указал на то, что нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов."Надо безусловно поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских субъектов, территорий, без всякого сомнения", - отметил президент.
https://ria.ru/20221102/zavod-1828776069.html
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владимир путин, севастополь, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
19:00 02.11.2022 (обновлено: 19:24 02.11.2022)
 
Путин призвал поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих

Путин выразил необходимость поддерживать как жителей новых регионов, так и военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо оказывать поддержку как жителям новых регионов, так и военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это святая обязанность. Поддержка этих людей - это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", - сказал Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, говоря о поддержке военнослужащих.
Он также указал на то, что нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов.
"Надо безусловно поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских субъектов, территорий, без всякого сомнения", - отметил президент.
Плавсистема из понтонов, изготовленная на Севастопольском морском заводе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
19:03
Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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