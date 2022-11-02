https://ria.ru/20221102/plesetsk-1828580330.html
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка - РИА Новости, 02.11.2022
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:14
2022-11-02T10:14
2022-11-02T10:14
космос - риа наука
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ."В среду, 2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны
Космос - РИА Наука, Россия, Архангельская область, Плесецк (космодром), Войска воздушно-космической обороны
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником с Плесецка