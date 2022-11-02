https://ria.ru/20221102/plesetsk-1828580330.html

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка - РИА Новости, 02.11.2022

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:14

2022-11-02T10:14

2022-11-02T10:14

космос - риа наука

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ."В среду, 2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны