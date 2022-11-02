https://ria.ru/20221102/plan-1828662899.html
Китай обнародовал план развития VR-индустрии
Китай обнародовал план развития VR-индустрии - РИА Новости, 02.11.2022
Китай обнародовал план развития VR-индустрии
Китай 1 ноября обнародовал план по стимулированию развития индустрии виртуальной реальности (VR). РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:59
2022-11-02T13:59
2022-11-02T13:59
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай 1 ноября обнародовал план по стимулированию развития индустрии виртуальной реальности (VR).К концу 2026 года общий объем китайской индустрии виртуальной реальности, включая сопутствующее оборудование, программное обеспечение и приложения, превысит 350 миллиардов юаней (48,56 миллиарда долларов), говорится в плане, совместно разработанном министерством промышленности и информатизации Китая и четырьмя соответствующими ведомствами.Вместе с этим, большие усилия будут направлены на создание и развитие 100 опорных предприятий с мощным инновационным потенциалом и влиянием в отрасли, в то время как объем продаж VR-терминалов должен превысить 25 миллионов единиц.Китай также планирует создать в данной области 10 ведущих промышленных кластеров с региональным влиянием и 10 промышленных платформ общественных услуг для оказания содействия развитию этого сектора, говорится в плане.Согласно плану, по состоянию на конец 2026 года также будут достигнуты прорывы в ключевых технологиях и приложениях VR-индустрии.
https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815167052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китай 1 ноября обнародовал план по стимулированию развития индустрии виртуальной реальности (VR).
К концу 2026 года общий объем китайской индустрии виртуальной реальности, включая сопутствующее оборудование, программное обеспечение и приложения, превысит 350 миллиардов юаней (48,56 миллиарда долларов), говорится в плане, совместно разработанном министерством промышленности и информатизации Китая и четырьмя соответствующими ведомствами.
Вместе с этим, большие усилия будут направлены на создание и развитие 100 опорных предприятий с мощным инновационным потенциалом и влиянием в отрасли, в то время как объем продаж VR-терминалов должен превысить 25 миллионов единиц.
Китай
также планирует создать в данной области 10 ведущих промышленных кластеров с региональным влиянием и 10 промышленных платформ общественных услуг для оказания содействия развитию этого сектора, говорится в плане.
Согласно плану, по состоянию на конец 2026 года также будут достигнуты прорывы в ключевых технологиях и приложениях VR-индустрии.