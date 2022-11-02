https://ria.ru/20221102/peskov-1828651186.html
На Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, заявил Песков
На Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022
На Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, заявил Песков
На официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, РФ считает это безответственным и не будет в этом участвовать, заявил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:32
2022-11-02T13:32
2022-11-02T13:32
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, РФ считает это безответственным и не будет в этом участвовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы констатируем еще раз, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке и считаем ее весьма и весьма безответственной", - сказал Песков, комментируя публикацию в СМИ со ссылкой на источники в американской администрации, что якобы высокопоставленные российские военные недавно обсуждали условия, при которых Москва может применить тактическое ядерное оружие на Украине.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, москва, украина, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Москва, Украина, В мире
На Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, заявил Песков
Песков: на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия